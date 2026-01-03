Video muestra a Nicolás Maduro entrando en sede de la DEA en Nueva York y hablando en inglés

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado a Nueva York luego de su captura en horas de la madrugada. Circula un video en el que se le ve entrar en la sede de la DEA, hablando inglés.

Maduro fue llevado este sábado 3 de enero al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, donde será recluido, tras haber llegado en helicóptero a Manhattan.

La aeronave despegó de un helipuerto en esa zona rumbo al centro de detención, después de que el mandatario venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada con la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), según reportes de The New York Times y la cadena CNN.

En ese lugar, Maduro fue grabado mientras era custodiado por agentes antinarcóticos, y se le escucha decir "Happy new year" —feliz Año Nuevo—.

De acuerdo con medios internacionales, una caravana de vehículos policiales escoltó al detenido desde el helipuerto hasta el centro penitenciario.

La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó este sábado el video que muestra su arresto y traslado.

"Arrestado y escoltado", afirma la cuenta Rapid Response 47 en la red social X, encima del video en el que se observa a Maduro, vestido con una sudadera negra con capucha, caminando por un pasillo alfombrado en azul con la inscripción “DEA NYD”.

En ese video, Maduro parece desear a alguien, en inglés: "Buenas noches, feliz Año Nuevo".

El presidente venezolano llegó este sábado a la Ciudad de Nueva York en un helicóptero que aterrizó en una zona a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.

Acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York —que este sábado presentó una acusación sustitutiva ante ese mismo tribunal—, Maduro enfrentará cargos en una corte federal por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

El avión militar Boeing 757 que lo trasladó desde Guantánamo aterrizó por la tarde en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte del estado. Allí lo esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA, con temperaturas cercanas a los dos grados bajo cero.

Maduro descendió del avión esposado y fue trasladado bajo custodia en helicóptero hacia Manhattan.

Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días, ante un juez federal en Manhattan.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, indicó este sábado, a través de X, que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron "acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York".

"Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses", escribió Bondi.

La acusación original del tribunal neoyorquino, basada en una investigación de la DEA, señala a Maduro como presunto cabecilla del denominado cartel de los Soles, una red supuestamente vinculada con altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y "utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala" en territorio venezolano, y que Maduro y su esposa fueron "capturados y sacados del país".