Hijos de Sean “Diddy” Combs relatan su versión del juicio de su padre en un documental

Recientemente se anunció el documental donde dos de los hijos de Sean “Diddy” Combs cuentan la versión sobre la situación de su progenitor.

Sean "Diddy" Combs

Dos de los hijos del artista compartirán su versión sobre el juicio en un documental. (Foto Prensa Libre: AFP)

Dos de los hijos de Sean “Diddy” Combs, Christian, de 27 años, y Justin, de 32, contarán su versión sobre el proceso judicial contra su padre en una serie documental, según medios internacionales.

El avance de la producción fue compartido por Lemuel Plummer, fundador de Zeus Network, y muestra a ambos hermanos sentados en un sofá en una sala de proyección, mientras en pantalla se reproducen titulares sobre el rapero, se informó.

Aunque la fecha de estreno no ha sido confirmada, se prevé que el lanzamiento ocurra en algún momento del 2026.

Según The Hollywood Reporter (THR), la serie seguirá a los hermanos Combs durante el juicio federal contra su padre, acusado de crimen organizado y tráfico sexual.

Serie de Netflix sobre Sean “Diddy” Combs

Diddy es también protagonista de otra serie, de cuatro episodios, producida en parte por el rapero 50 Cent, la cual será emitida por Netflix. En el primer adelanto de la docuserie, publicado en Instagram, se observa a Christian y Justin Combs mientras ven la cobertura televisiva del juicio.

En el montaje se incluyen imágenes de sus llegadas al tribunal del centro de Manhattan y momentos de interacción con la prensa. Ambos se muestran visiblemente conmovidos.

No está claro si la docuserie concluirá con el veredicto emitido en julio o si abordará también la sentencia dictada en octubre y el tiempo de reclusión del artista. THR señala que Christian y Justin Combs también han estado vinculados con el lanzamiento de DiddyCoin, una criptomoneda creada en mayo.

Zeus Network, plataforma que transmitirá el documental, es un servicio de streaming por suscripción fundado en 2018 por DeStorm Power, Amanda Cerny, King Bach y Lemuel Plummer. La empresa se especializa en contenido sin guion y protagonizado por influencers.

Actualmente, Sean “Diddy” Combs cumple su condena en la prisión federal de Fort Dix, Nueva Jersey. Su liberación está prevista para mayo del 2028.

