Lo que se estrenará en Netflix en enero de 2026: Estas cinco películas ya están confirmadas

Netflix forma parte del conjunto de plataformas de transmisión populares en Guatemala. Ofrece series, películas y otros contenidos para distintas audiencias.

Durante enero de 2026, los usuarios de Netflix podrán disfrutar de nuevas producciones, ideales para iniciar el año con nuevas experiencias cinéfilas.

Entre las propuestas destacan filmes de diversos géneros cinematográficos y con distintos enfoques.

A continuación, presentamos cinco películas que se estrenarán en enero de 2026, según información oficial de Netflix. Se recomienda a los usuarios estar atentos a las actualizaciones de la plataforma.

1. Gente que conocemos en vacaciones

Según la sinopsis, la película trata sobre Poppy y Alex, quienes han viajado juntos durante tres años. El conflicto surge cuando ambos se preguntan si podrían ser la pareja perfecta.

2. De las cenizas: Bajo tierra

Tras quedar atrapadas en un foso durante una tormenta, tres alumnas de una escuela para señoritas deben enfrentar sus luchas personales mientras luchan por sobrevivir, de acuerdo con Netflix.

3. La princesa Kaguya del cosmos

Kaguya, una joven proveniente de la Luna, se muda con Iroha, lo que trastoca por completo su vida actual.

4. Secuestros: Elizabeth Smart

“En este documental con material inédito, Elizabeth Smart relata con sus propias palabras el horrible secuestro en su hogar de Utah, del que fue víctima a los 14 años”, según la sinopsis de Netflix.

5. El falsario

La cinta muestra a un artista en ciernes que se transforma en falsificador para agrupaciones criminales en la Roma de los años setenta. Está basada en hechos reales.