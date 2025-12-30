Disney Plus: ¿Cuáles son los precios y novedades de la plataforma para el 2026 en Guatemala?

Disney Plus ofrece un amplio catálogo de películas, series, conciertos y otras producciones dirigidas a distintas audiencias, por lo que se ha convertido en una de las preferidas por los guatemaltecos.

Uno de los cambios recientes se anunció el 11 de diciembre pasado, cuando los canales deportivos ESPN y ESPN3 dejaron de estar disponibles en el plan Estándar y pasaron a formar parte únicamente de la suscripción Premium. Sin embargo, no se reportaron modificaciones en el precio.

Aunque medios internacionales informaron sobre ajustes de precios en Estados Unidos durante los últimos meses del 2025, estos no afectan a Guatemala por el momento. No obstante, se recomienda estar atentos a posibles cambios en la plataforma.

Por otro lado, la compañía anunció algunas ofertas que incluyen la suscripción conjunta a Disney Plus, Hulu y HBO Max desde US$12.99 (aproximadamente Q100), aunque se aclara que aplican términos y condiciones. Esta promoción expira el próximo 5 de enero del 2026.

¿Cuáles son los precios actuales de Disney Plus en Guatemala?

Según información oficial de la plataforma, estos son los planes y precios vigentes. Recuerde que pueden modificarse en el futuro:

Plan Estándar

Precio: US$10.99 (alrededor de Q84)

Catálogo completo de Disney Plus, sin interrupciones publicitarias

Acceso a películas y series de Hulu

Audio hasta 5.1

Video hasta 1080p en alta definición

Disponible en dos dispositivos simultáneamente

Descargas permitidas en hasta diez dispositivos (máximo de 25 títulos en total)

Plan Premium