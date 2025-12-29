¿Cuándo se estrena el último episodio de Stranger Things y dónde podrá verse?

¿Cuál será el desenlace que pondrá fin a los misterios de Hawkins, Indiana? Esta interrogante será resuelta durante el capítulo final de la temporada 5 de Stranger Things, la serie de Netflix que conjuga misterio y eventos sobrenaturales, ambientada en una de las décadas más añoradas de la historia: los años 1980.

De acuerdo con medios internacionales, el capítulo final se emitirá el próximo 31 de diciembre del 2025.

Se trata de la temporada final de una entrega en tres partes, cuyos primeros capítulos fueron estrenados el 26 de noviembre y los tres penúltimos de la temporada 5, el pasado 25 de diciembre.

Este capítulo podrá verse en Netflix y en algunas salas de cine estadounidenses, según indica la prensa extranjera.

Reparto de Stranger Things 5

La serie cuenta con un reparto estelar, que devuelve a la pantalla a algunas celebridades ochenteras, como Winona Ryder, quien obtuvo una nominación al Globo de Oro en el 2017 por su papel de Joyce Byers, y Matthew Modine (Nacido para matar), que interpreta al Dr. Brenner.

Asimismo, el elenco incluye a figuras como Robert Englund, intérprete del icónico Freddy Krueger, quien hace un cameo en la cuarta temporada de Stranger Things.

En la serie también actúan jóvenes actores, entre los que destacan Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama con solo 12 años. Ahora, con 21, la actriz produce y protagoniza sus propias superproducciones, como la popular saga Enola Holmes.

Finn Wolfhard, de 23 años y quien interpreta a Mike Wheeler, encabeza las últimas franquicias de It y Cazafantasmas. En declaraciones a la AFP, en marzo del 2024, el actor se expresó sobre el final de Stranger Things: “Queremos dar una despedida a la altura a todos estos personajes. Hay que encontrar el equilibrio para ofrecer el final perfecto a cada uno”.

(Con información de AFP)