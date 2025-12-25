¿Recalentado o Stranger Things? Netflix emite permiso para ver el volumen 2 en Navidad

Los secretos del Upside Down —o Mundo del Revés— están a punto de ser revelados con el estreno del volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things. La historia continúa con tres nuevos capítulos en los que la pandilla de Hawkins se prepara para enfrentarse por última vez a Vecna.

Este jueves 25 de diciembre, la serie retoma su trama para resolver varios de los grandes misterios pendientes: el desarrollo de los poderes de Will y su conexión con la mente colmena del Upside Down, así como el destino de Eleven, atrapada en la zona restringida de Hawkins.

Con el lanzamiento de los episodios 5, 6 y 7 —que avanzan hacia la esperada batalla final—, Netflix publicó un mensaje en tono humorístico dirigido a los seguidores: un “permiso oficial” para ausentarse del recalentado navideño y dedicar ese tiempo a ver la serie.

“El permiso ha sido emitido para todos los seguidores que han acompañado la historia temporada tras temporada”, indicó la plataforma, que justificó la autorización “por un compromiso previamente adquirido: ver los nuevos capítulos de la segunda parte de la última temporada de Stranger Things”.

En el mismo tono cómplice, Netflix añadió que este permiso “entra en vigor de manera inmediata y no admite objeciones, reclamos ni miradas juzgadoras”.

Además, advirtió que la autorización deberá renovarse el 31 de diciembre, fecha en la que se espera otro lanzamiento clave de la serie antes de su conclusión definitiva.

El tráiler revela el papel clave de Will y la verdad del Upside Down

Con la frase “Todo lo que hemos asumido sobre el Mundo del Revés ha sido totalmente erróneo”, el tráiler del volumen 2 de Stranger Things 5 adelanta una nueva etapa en la batalla contra Vecna y los Demogorgons.

Las imágenes muestran a la pandilla de Hawkins enfrentando la invasión desde el Upside Down, mientras Will, al borde del colapso, afirma: “Hemos fallado, no tuvimos ninguna oportunidad”.

En medio del caos, Eleven continúa atrapada y Will desarrolla poderes vinculados al Mundo del Revés. Según Ross Duffer, cocreador de la serie, el cierre girará en torno a él: “La historia comenzó con Will y debía cerrarse con él. Si alguien debe derrotar a Vecna, es él”.

Así comienza la última temporada

La quinta temporada se sitúa en 1987, con Hawkins en cuarentena bajo vigilancia militar tras las grietas abiertas por Vecna. Eleven permanece oculta, entrenando sus habilidades mientras es buscada por las autoridades.

Uno de los escenarios principales es una estación de radio, desde donde Robin y Steve coordinan, en clave, misiones cerca de la base que estudia los portales al Mundo del Revés. En paralelo, Holly empieza a comunicarse con una criatura imaginaria llamada “Señor Qué”, que cobra relevancia con el avance de la trama.

En el primer episodio, Dusty desaparece tras un ataque, lo que obliga al grupo a buscar a Jonathan. Sin embargo, un Demogorgon interrumpe la misión. Will, conectado psíquicamente con el Upside Down, presencia un ataque en la casa de los Wheeler, donde Holly es secuestrada y llevada a la dimensión alterna. Esto motiva a Eleven a seguirla y marca el inicio de la etapa final.

La desaparición de Holly —cercana al aniversario de la de Will— alerta al grupo de que el patrón se repite. Pronto descubren que “Señor Qué” es en realidad Vecna, quien manipula a los niños de Hawkins para atraerlos al Mundo del Revés.

Mientras Eleven se infiltra en la base militar en busca de respuestas, el grupo enfrenta a los Demogorgons en un intento por rescatar a los desaparecidos. El cierre del primer bloque deja nuevos secuestros, la reaparición de Vecna y la confirmación del papel clave de Will en el desenlace de la historia.

heard there’s no santa this year just this guy pic.twitter.com/oKfHseeSvW — Netflix (@netflix) December 24, 2025

Último episodio de Stranger Things

Según Netflix, el episodio final se estrenará en solitario el próximo 31 de diciembre del 2025. Este capítulo marcará el cierre definitivo del enfrentamiento entre la pandilla de Hawkins y Vecna, con una duración de 2 horas con 5 minutos.