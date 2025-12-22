Stranger Things: Victoria Ruffo reacciona encendiendo velas ante el adiós de la serie

Stranger Things: Victoria Ruffo reacciona encendiendo velas ante el adiós de la serie

La quinta temporada de Stranger Things ha despertado emociones, como la invitación de Victoria Ruffo a encender velas por los personajes que están por llegar al final de la historia.

Joe Keery and Gaten Matarazzo in Stranger Things. La temporada final llegará en las dos últimas semanas del 2025. (Foto Prensa Libre: Netflix)


Netflix ha dividido la quinta y última temporada del fenómeno Stranger Things en tres partes. Serán los siguientes, tres capítulos el 25 de diciembre, que precederán al último —previsto para el 1 de enero—, los cuales cerrarán la historia sobrenatural creada por los hermanos Duffer, en la que los protagonistas descienden a la dimensión alternativa conocida como Upside Down. Millie Bobby Brown se convirtió en una estrella por su papel de Once, en una serie que ha ganado 12 Premios Nobel.

En esta nueva etapa, los protagonistas del pueblo de Hawkins continúan su lucha por encontrar y destruir al monstruoso Vecna, mientras el lugar permanece bajo cuarentena militar y Once (Eleven) se esconde de las autoridades.

Stranger Things se ha convertido en la primera serie de Netflix en posicionar sus cuatro temporadas anteriores, de forma simultánea, en el Top 10 de producciones más vistas en la plataforma, según confirmó la empresa de entretenimiento.

En las cuentas de Netflix de América Latina se han presentado dos videos curiosos acerca de las emociones que despierta esta serie. En uno, se observan decenas de velas que forman la frase “changuitos para nuestros héroes”, una expresión que transmite un deseo de buena suerte. En México, “changuitos” significa cruzar los dedos (el medio sobre el índice) como símbolo de esperanza o petición.


Otro detalle que ha sorprendido es ver a la actriz mexicana Victoria Ruffo en una petición especial por los protagonistas de la serie. Su interpretación es al estilo dramático de las novelas: “Mis niños, ¿por qué tienen que pasar por esto?... Ayúdenme, ayúdenme. Todo México debe protegerlos”, dice llorando, mientras enciende velas con los rostros de Steve, Robin, Dustin y otros personajes.

MEX1086. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/12/2025.- Una personas toma una fotografía durante el recorrido por la experiencia inmersiva de la serie de televisión 'Stranger Things' este jueves, en la Ciudad de México (México). Vecna, los Demogorgons y Once invaden México con la nueva aventura física de la serie de Netflix que se podrá disfrutar en la capital mexicana desde este sábado y en la que los aficionados tendrán acceso a grabaciones exclusivas para el evento con las que se sentirán un habitante más de Hawkins. EFE/ Mario Guzmán

Stranger Things 5: El tráiler final activa la cuenta regresiva para el adiós de la exitosa serie de Netflix

No es solo nostalgia: las claves psicológicas detrás del fenómeno global de "Stranger Things"

“Protejamos a mis chamacos de Hawkins. Unamos fuerzas para enviarles luz en este momento que parece tan oscuro”, continúa. También hace una petición: “Enciende una vela por tu personaje más querido. Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes necesitan”.

El video termina con la actriz lamentando el posible destino de Steve Harrington, personaje interpretado por Joe Keery: “Ay, Steve… mi querido Steve”, expresa, antes de besar una vela adornada con su imagen.

Con información de EFE

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

