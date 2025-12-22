Stranger Things: Victoria Ruffo reacciona encendiendo velas ante el adiós de la serie



Netflix ha dividido la quinta y última temporada del fenómeno Stranger Things en tres partes. Serán los siguientes, tres capítulos el 25 de diciembre, que precederán al último —previsto para el 1 de enero—, los cuales cerrarán la historia sobrenatural creada por los hermanos Duffer, en la que los protagonistas descienden a la dimensión alternativa conocida como Upside Down. Millie Bobby Brown se convirtió en una estrella por su papel de Once, en una serie que ha ganado 12 Premios Nobel.

En esta nueva etapa, los protagonistas del pueblo de Hawkins continúan su lucha por encontrar y destruir al monstruoso Vecna, mientras el lugar permanece bajo cuarentena militar y Once (Eleven) se esconde de las autoridades.

Stranger Things se ha convertido en la primera serie de Netflix en posicionar sus cuatro temporadas anteriores, de forma simultánea, en el Top 10 de producciones más vistas en la plataforma, según confirmó la empresa de entretenimiento.

En las cuentas de Netflix de América Latina se han presentado dos videos curiosos acerca de las emociones que despierta esta serie. En uno, se observan decenas de velas que forman la frase “changuitos para nuestros héroes”, una expresión que transmite un deseo de buena suerte. En México, “changuitos” significa cruzar los dedos (el medio sobre el índice) como símbolo de esperanza o petición.





Otro detalle que ha sorprendido es ver a la actriz mexicana Victoria Ruffo en una petición especial por los protagonistas de la serie. Su interpretación es al estilo dramático de las novelas: “Mis niños, ¿por qué tienen que pasar por esto?... Ayúdenme, ayúdenme. Todo México debe protegerlos”, dice llorando, mientras enciende velas con los rostros de Steve, Robin, Dustin y otros personajes.

“Protejamos a mis chamacos de Hawkins. Unamos fuerzas para enviarles luz en este momento que parece tan oscuro”, continúa. También hace una petición: “Enciende una vela por tu personaje más querido. Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes necesitan”.

El video termina con la actriz lamentando el posible destino de Steve Harrington, personaje interpretado por Joe Keery: “Ay, Steve… mi querido Steve”, expresa, antes de besar una vela adornada con su imagen.

Con información de EFE