Sean “Diddy” Combs busca su liberación inmediata: abogados aseguran que fue tratado con dureza durante la sentencia

Luego de que se emitiera una condena de más de cuatro años y dos meses en contra de Sean “Diddy” Combs por los delitos de prostitución y crimen organizado, en un juicio mediático, los defensores del artista presentaron un recurso legal con el que buscan que se retiren o reduzcan los cargos.

Según medios internacionales, el equipo legal habría presentado un recurso ante el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, en Manhattan, con el objetivo de eliminar o reducir la pena por el delito de prostitución.

La defensa sostiene que el artista fue tratado con dureza por el juez Subramanian al momento de dictar sentencia, la cual lo condena a más de cuatro años de prisión.

Los abogados argumentan que el juez permitió que evidencia vinculada a delitos de los cuales Combs fue absuelto —como el tráfico sexual— influyera en la sentencia por prostitución, lo que consideran un trato injusto, según cita Infobae.

Se señala que podrían haberse utilizado pruebas relacionadas con delitos como tráfico sexual —por los que el rapero fue absuelto—, lo que influiría en la decisión judicial. Por ello, los abogados buscan, mediante esta acción legal, que se elimine o reduzca de forma inmediata dicha condena.

También solicitan que se modifique la sentencia que mantiene a Combs en una prisión federal de Nueva Jersey hasta mayo del 2028.

Infobae destaca que el artista fue condenado bajo la Ley Mann, la cual prohíbe transportar personas a través de fronteras estatales para que ejerzan actividades sexuales.

“La mayoría de acusados reciben penas de menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coerción, algo que el jurado no encontró en este caso”, argumentó la defensa del rapero, al considerar que hubo un trato severo en la sentencia.

Estas declaraciones contrastan con la justificación del juez Subramanian, quien afirmó que se tomaron en cuenta los testimonios de dos exparejas del artista, quienes lo acusaron de haberlas golpeado y obligado a tener relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos.

Ante esos testimonios, el juez defendió la imposición de una pena mayor, al considerar que hubo abuso de poder y control sobre las mujeres involucradas, según recoge Infobae.

Será el Segundo Tribunal de Apelaciones el que evaluará la sentencia emitida por Subramanian y determinará cómo proceder ante el recurso legal interpuesto por la defensa de Combs.