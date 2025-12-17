Surgen nuevos detalles sobre cómo encontraron muertos a Rob y Michele Reiner

Era domingo por la tarde cuando una persona llegó a la casa de portón blanco en el enclave opulento de Brentwood para una cita programada de masajes a Rob y Michele Singer Reiner. La pareja tenía previsto cenar con Barack y Michelle Obama, entre otros, dentro de unas horas.

Al no obtener respuesta en la puerta, esta persona llamó a la hija de la pareja, Romy Reiner, quien acudió rápidamente con una compañera de piso. Entró y encontró el cuerpo de su padre y la espantosa escena de su muerte.

El relato de lo ocurrido se basa en una entrevista realizada el martes a una persona cercana a la familia Reiner. La persona, que proporcionó una de las primeras descripciones detalladas de la tragedia desde el punto de vista de la familia, habló con The New York Times bajo condición de anonimato porque la familia cercana aún no estaba preparada para hablar públicamente.

El martes, la fiscalía de Los Ángeles acusó a Nick Reiner, el hijo más joven de la pareja, de dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres, quienes eran luminarias del mundo del espectáculo y de la política del Partido Demócrata. Nick Reiner, el segundo de los tres hijos adultos de la pareja, había estado viviendo con sus padres en una casa de invitados de la propiedad.

Un portavoz de la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles no quiso hacer comentarios el martes sobre los detalles de la investigación.

Sin embargo, en una conferencia de prensa, el fiscal del distrito, Nathan Hochman, dijo que “el procesamiento de estos casos en los que están implicados miembros de la familia son algunos de los casos más difíciles y desgarradores a los que se enfrenta esta oficina debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los delitos que conllevan”.

La persona cercana a la familia dijo que nada de lo ocurrido en las últimas semanas sugería que Nick Reiner, de 32 años, fuera capaz de semejante violencia.

La persona rebatió las versiones que sugerían que la familia se había mostrado especialmente aprensiva en las últimas semanas por el comportamiento de Nick Reiner. Nick Reiner había luchado durante más de la mitad de su vida contra la adicción a las drogas, pero la persona cercana a la familia dijo que estaban acostumbrados a superar juntos estos problemas.

En el 2016, padre e hijo habían rodado y estrenado juntos una película que se basaba en líneas generales en su experiencia con las batallas del hijo con la cocaína y la heroína.

De hecho, señaló la persona, justo la noche anterior la familia había ayudado junta a una fiesta de Navidad. La reunión, en casa del comediante Conan O'Brien, había estado abarrotada de gente del mundo del espectáculo y amigos del vecindario.

El Times informó el lunes que Nick Reiner se había comportado de forma errática esa noche y había alarmado a los invitados con su conducta, según dos personas que asistieron a la fiesta.

Uno de esos dos invitados, que habló bajo condición de anonimato para preservar las relaciones, dijo que Rob Reiner había reprendido a su hijo, y le dijo que su comportamiento era inapropiado para un invitado en casa ajena.

La persona cercana a la familia no estaba en condiciones de rebatir esa versión, pero dijo que Rob y Nick Reiner no tuvieron una discusión acalorada y que se estaba exagerando el episodio. La intensidad de cualquier conversación que pudiera haber tenido padre e hijo podría haber sido malinterpretada, dijo la persona.

Se mostró en desacuerdo con las noticias que sugerían que la familia podría haber abandonado la fiesta antes de tiempo debido al comportamiento del hijo. El comportamiento de Nick Reiner en la fiesta, dijo, no era inusual para los Reiner, que se habían acostumbrado a eso a lo largo de los años.

Al día siguiente de la fiesta, el domingo por la tarde, Romy Reiner, de 28 años, salió corriendo de la casa angustiada después de encontrar el cuerpo de su padre. Su compañera de piso, que la esperaba fuera, llamó al 911, dijo la persona.

Cuando llegaron los paramédicos, dijo la persona, Romy Reiner les dijo que su hermano también vivía en la propiedad, pero no sugirió a las autoridades que su hermano pudiera ser un sospechoso, como han informado algunos medios de comunicación.

Romy Reiner no vio el cuerpo de su madre en la casa y se enteró por los paramédicos que también estaba muerta, dijo la persona.

Los investigadores no encontraron al hijo en la casa de invitados. Fue detenido sin incidentes esa misma noche, hacia las 19.30 horas, por agentes de la Unidad de Pandillas y Narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles, quien lo había localizado a unos 24 kilómetros de distancia, cerca del barrio de Exposition Park, al suroeste del centro de la ciudad. No estaba claro cómo lo había encontrado la policía.

El martes, el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo que el forense aún no había determinado si los Reiners habían muerto el sábado por la noche o el domingo.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Hochman, dijo que el hijo sería procesado formalmente en breve. Se esperaba que Nick Reiner compareciera ante el tribunal por primera vez el martes por la mañana, pero no estuvo presente y su abogado, Alan Jackson, dijo que su cliente no había recibido el visto bueno médico para ser trasladado desde la cárcel.