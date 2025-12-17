Cine de luto: El adiós a las leyendas y las muertes que marcaron el 2025

La lista de celebridades del mundo del celuloide que nos han dejado en este 2025 que ahora termina, comienza el 4 de enero, con la pérdida del reconocido actor mexicano Emilio Echevarría (80 años), popular por su papel protagonista en Amores Perros, ópera prima de Alejandro González Inárritú, y que también trabajó en otros filmes como El Álamo o Babel.

Días después, el 15 de enero, nos dejó David Lynch (78 años), el polifacético cineasta estadounidense, de un enfisema pulmonar.

Lynch fue el director que revolucionó el cine con títulos como Terciopelo azul, El hombre elefante o Mulholland Drive, y la televisión con la inolvidable, y ya mítica Twin Peaks, serie tan onírica como perturbadora, al más puro estilo Lynch, con el que mantuvo en vilo al público de medio mundo.

Seis días después, fallece otro director de cine, el francés Bertrand Blier (85), quien lanzó a la fama a Gérard Depardieu en Los rompepelotas que se caracterizó por un estilo provocativo que le valió un Óscar en 1979.

También a los 78 años, como Lynch, nos dejó, el 30 de enero, Marianne Faithfull, cantante y actriz británica, quien fuera musa de los Rolling Stones, pareja de Mick Jagger (1966-1970) e icono de la moda de los 60-70, que protagonizó títulos como La chica de la motocicleta (1968) junto Alain Delon. Hija de aristócratas, su juventud estuvo marcada por las adicciones, especialmente durante -y tras romper- su relación con Jagger.

David Lynch, fallece a los 78 años y Claudia Cardinale, a los 87. (Foto Prensa Libre: EFE)

Febrero

El actor británico, Brian Murphy (92), más conocido por su papel en Los Roper y Un hombre en casa, nos dejó el 2 de febrero, pero el actor siempre estará ligado al humor televisivo de los años setenta.

El brasileño Cacá Diegues (84), uno de los grandes nombres del Cinema Novo brasileño, murió el 14 de febrero, dejando un cine, marcado por el compromiso social que transformó el cine de los sesenta y setenta.

Dos días después, el 16, falleció Yolanda Montes (93) la legendaria Tongolele, actriz y bailarina del cine de oro mexicano. Nacida Yolanda Ivonne Montes Farrington, impuso un baile exótico como forma de arte, con el que se convirtió en símbolo erótico de la época. Su inconfundible movimiento de caderas la llevó a la fama, todo un torbellino de sensualidad, de quien se convirtió además en toda una estrella del cine de oro mexicano.

Yolanda Montes, la legendaria Tongolele muere a los 93 años y Marianne Faithfull a los 78. (Foto Prensa Libre: EFE)

El actor Gene Hackman (95), toda una leyenda de Hollywood por su versatilidad y talento murió el 18 de febrero de una manera tan dura como triste. Hackman, que padecía graves problemas cardíacos y alzhéimer en estado avanzado, fue hallado muerto en su mansión de Santa Fe (Nuevo México) donde también yacía el cadáver de su esposa Arakawa, fallecida una semana antes que el actor, según revelaron las autopsias.

Hackman destacó por interpretar desde policías duros en The French Connection (Óscar), a villanos en Superman, o de sheriff en Unforgiven (Óscar).

Con 39 años nos dejó la actriz estadounidense Michelle Trachtenberg, el 26 de febrero, debido a complicaciones relacionadas con la diabetes que padecía tras un trasplante de hígado. Michelle que se dio a conocer siendo niña con papeles en series y películas como Harriet la espía, Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl, interpretó personajes que quedaron en la memoria del público por su versatilidad interpretativa.

Marzo

El 10 de marzo falleció Stanley R. Jaffe (84) productor y ejecutivo de cine estadounidense, con una larga carrera en Paramount y Columbia, ganador del Óscar a la Mejor Película por Kramer vs. Kramer y otros éxitos de taquilla como Atracción fatal o Acusados.

Seis días después, muere la belga, Emilie Dequenne (43), tras una lucha contra un raro cáncer suprarrenal. Destacó al ganar con solo 18 años, el Premio a la Mejor Actriz en Cannes en su debut en Rosetta (1999), una larga lista de premios, coronados con el César en el 2021.

El día 29 nos dijo adiós, Richard Chamberlain (a los 90) recordado mundialmente por la famosísima serie, El pájaro espino. Chamberlain también brilló con otros papeles memorables como el drama biográfico de Ken Russell La pasión de vivir (1970), que lo consagró como auténtico sex symbol. Su carrera abarcó miniseries que rompieron récords de audiencia o películas exitosas como El coloso en llamas.

Abril

Abril comenzó con la despedida al actor Val Kilmer (65) conocido por títulos como Batman, Top Gun y Tombstone donde destacó por su carisma, versatilidad e intensidad interpretativa, capaz de transformarse por completo en cada papel.

Aunque recordado por su arrogante Iceman en Top Gun, Kilmer brilló en papeles más complejos -The Doors (1991) o Tombstone (1993)-, donde combinó humor, tragedia y hasta bravuconería.

También falleció en abril, el 13, la actriz británica, Jean Marsh (90) la encantadora Rose de la mítica serie de los noventa Arriba y Abajo, ganadora de un Emmy.

Mayo

George Wendt (76), otro entrañable actor de telecomedia de los años ochenta-noventa, la inolvidable Cheers, falleció el 20 de mayo. El actor murió de la manera más apacible posible: en su casa mientras dormía.

El día 27 murió Kepa Amuchastegui (87) actor, guionista y director colombiano con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, recordado por su papel en la telenovela Yo soy Betty, la fea. Tres días después, el 30, fallece Loretta Swit (también a los 87) actriz estadounidense y una de las protagonistas de la serie de los setenta, M.A.S.H.

Junio/Julio

El 17 de junio muere Lalo Schifrin (93), pianista y compositor argentino-estadounidense reconocido por su gran talento creativo, autor del tema principal de Misión imposible.

Y el 3 de julio Michael Madsen (67), fallece tras ser encontrado inconsciente por la policía en su casa de Malibú. Actor intenso y combativo conocido por su trabajo en películas de Tarantino como Reservoir Dogs, Kill Bill y Érase una vez en Hollywood.

Agosto

Con solo 33 años, nos dejó, Kelley Mack, actriz estadounidense conocida por su papel en la exitosa serie The Walking Dead, víctima de un agresivo tumor canceroso del sistema nervioso central que truncó demasiado pronto, el 2 de agosto, una prometedora carrera.

El día 17, fallece el actor británico Terence Stamp (87) quien más allá de interpretar al villano en Superman, será recordado por poseer una presencia y rostro inquietante; su trabajo durante los setenta con directores como Pasolini o Fellini, fueron las cumbres de su carrera. Y aunque los dos Superman le devolvieron notoriedad, nunca volvió a alcanzar la intensidad de los primeros años.

Terence Stamp muere a los 87 años y Gene Hackman a los 95, (Foto Prensa Libre: EFE)

Diez días después, nos dijo adiós, Eusebio Poncela (79) actor tan respetado como querido del cine y el teatro español durante la Transición, que trabajó con Pedro Almodóvar en La ley del deseo o Matador, un actor versátil, de mirada profunda, que dotaba de intensidad a cualquier personaje por complejo o marginal que interpretara.

Septiembre

El mes comenzó con la pérdida del actor canadiense Graham Greene (73), pionero de los intérpretes indígenas en Hollywood, recordado por su papel en Bailando con lobos, junto a Kevin Costner, que le valió una nominación al Óscar.

Quince días después, el 16, nos dejó el gran actor y director, Robert Redford (89) fundador del Festival de Cine de Sundance y ganador de dos premios Óscar: uno por Gente corriente (1981) y otro honorífico en el 2002. Redford dejó una carrera repleta de clásicos: títulos como Butch Cassidy y el Sundance Kid, Dos hombres y un destino o El golpe, tres de los 5 que rodó junto a Paul Newman -ambos sex-symbols del celuloide durante décadas-, además de otros títulos icónicos como Tal como éramos o El gran Gatsby.

Una semana más tarde, el 23 de septiembre, cerró sus bellísimos ojos para siempre otro mito del celuloide, Claudia Cardinale (87) “la novia de Italia”, una de las grandes damas del cine italiano y europeo de los 60 y 70.

Con más de 150 películas a lo largo de seis décadas, la italiana brilló en obras maestras como El gatopardo de Visconti y 8½ de Fellini, así como en clásicos de Hollywood como La pantera rosa.

Robert Redford muere a los 89 años y Diane Keaton, a los 79, (Fotos Prensa Libre: EFE)

Octubre

Poco después, el 11 de octubre, otra estrella de la gran pantalla Diane Keaton (79), actriz por igual de comedias y dramas, nos dijo adiós tras más de 50 años de carrera. Keaton nos deleitó con papeles memorables y su fino humor.

Saltó a la fama en los setenta con El Padrino, y continuó su ascenso con Woody Allen, en cintas como Annie Hall, un papel escrito especialmente para ella, que le valió el Óscar a la Mejor Actriz en 1978. Fue nominada al Óscar tres veces más por esa capacidad para dar vida a mujeres de verdad, a veces torpes, a veces introspectivas, pero siempre auténticas.

El día 28 falleció Héctor Noguera (88), uno de los actores más queridos del teatro, cine y televisión de Chile.

Noviembre

En noviembre, el día 5, muere Pauline Collins (85) actriz británica de cine, televisión y teatro, ganadora del Bafta por su papel en Shirley Valentine, que interpretó también para el cine, logrando una candidatura al Óscar.

Y el día 11, nos dejó Sally Kirkland, actriz con una larga carrera de seis décadas, nominada al Óscar y el Globo de Oro por Anna (1987) que participó en filmes como El golpe y JFK: Caso abierto.

Diciembre

El 12 de diciembre murió según la autopsia el actor estadounidense Peter Greene (60), que fue encontrado sin vida -al día siguiente- en su apartamento de Nueva York. Greene se especializó en papeles de malvado en películas como Pulp Fiction o La Máscara.

El día 13 fallece el gran actor argentino Héctor Alterio (96), padre de los también actores, Ernesto y Malena Alterio, una de las grandes figuras del teatro y el cine en español, tanto en Argentina como en España, donde residía desde 1971 y donde desarrolló una prolífica carrera. Goya de Honor 2004, era miembro de la Academia española de Cine.

Y el 14 de diciembre fueron encontrados los cadáveres del director y productor de cine, Rob Reiner (78), y el de su esposa, en su mansión de Los Ángeles, ambos apuñalados. Las investigaciones se centran en un hijo del matrimonio.