Cantos tradicionales de las posadas navideñas en Guatemala y el origen de esta tradición

Como un recordatorio del peregrinaje realizado por María y José, desde Nazaret a Belén, ante la orden del emperador romano Augusto César, que ordenó el censo de la población para asesinar a todos los niños, la Iglesia Católica celebra las tradicionales posadas, las cuales evocan el nacimiento de Jesús, alegradas por cantos.

Al ritmo de las "tortugas" y con canciones tradicionales que celebran la llegada del Salvador, las posadas se celebran del 16 al 24 de diciembre como parte del novenario en la víspera de la Navidad, rememorando el nacimiento de Jesús.

Según datos hemerográficos de Prensa Libre, el origen de las posadas en Guatemala se remonta a la evangelización del Virreinato de la Nueva España, adquiriendo un nuevo rumbo a finales del siglo XVI, cuando los nativos contribuyeron con su bagaje musical.

Fue durante la época colonial que esta tradición se arraigó en Santiago de Guatemala. Según datos de Radio María, se cree que fue en el siglo XVI cuando el Santo Hermano Pedro de San José Betancourt popularizó esta tradición, pues se dice que el 24 de diciembre recorría las calles empedradas de Antigua Guatemala, acompañado de feligreses, pidiendo posada.

Datos proporcionados por el historiador Aníbal Chajón, en una nota hemerográfica, destacan que, cuando el Hermano Pedro llegó a la ciudad de Santiago, ya se rezaban novenas por la Orden de los franciscanos.

Sin embargo, la invocación realizada por el Santo Hermano Pedro consistía en llevar al Niño Dios de celda en celda durante nueve noches consecutivas. Posteriormente, se sugirió trasladar este acto a las calles, sustituyendo la imagen del Niño Jesús por la de María y José, en alusión a la peregrinación, como destaca la nota.

Por su parte, Fernando Urquizú, en su artículo "Origen de las posadas navideñas en Guatemala", menciona que los novenarios se realizaban de casa en casa, con rezos que anunciaban el nacimiento del Niño Jesús.

Con el tiempo, las posadas se popularizaron en Guatemala y, en la actualidad, forman parte de una tradición donde la reflexión y el rezo son elementos esenciales, recordando que Dios busca entrar simbólicamente en el corazón de los creyentes.

A continuación, se presentan algunas de las canciones que se cantan en cada posada para anunciar la llegada de Jesús y sumarse al peregrinaje hecho por María y José rumbo a Belén.

