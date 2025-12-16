Steven Spielberg presenta Disclosure Day o El día de la revelación, su nueva película sobre extraterrestres

Los seguidores de Steven Spielberg, quien el jueves 18 de diciembre llegará a los 79 años, reaccionaron al lanzamiento del tráiler de Disclosure Day, su nueva película sobre extraterrestres.

El estreno está programado para el 12 de junio del 2026. En el primer adelanto, Emily Blunt —conocida por El regreso de Mary Poppins— aparece como una meteoróloga de televisión.

Por su parte, Josh O’Connor, actor de Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Out, también forma parte del elenco y da vida a un enigmático personaje que afirma: “La gente tiene derecho a saber la verdad”.

Además de Blunt, el tráiler presenta a Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo. En El día de la revelación, Spielberg vuelve a trabajar con David Koepp, guionista responsable de éxitos como Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.

Sobre Steven Spielberg

Todo comenzó en 1958. Spielberg tenía 12 años cuando tomó la cámara Súper-8 de su padre para hacer su primer cortometraje, El duelo final. Ese fue el detonante para lo que vendría después: más de 40 películas como director y productor.

Tiburón (1975) fue el título que lo consolidó dentro del género de suspenso y aventura, y destacó como el mejor estreno de ese año. Su trabajo recibió críticas positivas. Pauline Kael, de la revista The New Yorker, lo calificó como “la película de miedo más absolutamente perversa de toda la historia”.

Continuó dirigiendo y produciendo filmes, pero fue E.T., el extraterrestre (1982), una historia casi autobiográfica de su niñez, la que marcó su carrera para siempre.

Después del divorcio de sus padres, durante su infancia, Spielberg llenó el vacío con un amigo extraterrestre imaginario, que más tarde inspiró al personaje de esa cinta, convertida en una joya de la cinematografía. Aunque no ganó el Óscar a mejor director, venció en cuatro categorías más.

Con Jurassic Park, Spielberg revolucionó el cine con efectos especiales. La historia abordó el asunto de la clonación y llevó a la pantalla distintas especies de dinosaurios que convivían con humanos. La película es un referente del género de ciencia ficción.

La aventura también está presente en sus relatos. Indiana Jones es un claro ejemplo, aunque es una historia de George Lucas —otro grande de la cinematografía—, fue Spielberg quien se sentó en la silla de director y convirtió al arqueólogo en un ícono del género.

Ha incursionado en el drama y ha retratado los puntos más decadentes de la humanidad con títulos como El color púrpura (1985) o La lista de Schindler (1993), sobre el Holocausto judío, que le mereció el Óscar a mejor director.

Fue con Rescatando al soldado Ryan (1998) que obtuvo su segundo Óscar en ese rubro, y demostró que también es un genio del cine serio. A ese filme le siguieron otros como La terminal (2004), Lincoln (2012) y Puente de los espías (2016).