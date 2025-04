Muere Val Kilmer, actor que interpretó a Batman y Jim Morrison, en Los Ángeles

Kilmer, protagonista de Top Gun: Maverick y Batman Forever, falleció este martes 1 de abril en Los Ángeles, California, a causa de una neumonía, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

Kilmer se convirtió en carismático actor de Hollywood gracias a los papeles icónicos como Jim Morrison en “The Doors”, Batman en “Batman Forever”, Tom “Iceman” Kazansky en “Top Gun” y Nick Rivers en “Top Secret”.

Medios especializados detallan que Kilmer se destacó como un actor de gran talento en la industria cinematográfica gracia a su participación en una amplia variedad de géneros de su carrera.

También destacan su capacidad para encarnar personajes complejos que lo convirtieron en una figura singular dentro de Hollywood.

Tras una exitosa carrera entre 1980 y 1990, Kilmer se apartó de las pantallas durante casi una década; sin embargo, en sus últimos años continuó participando en proyectos cinematográficos.

El actor padeció cáncer de garganta durante varios años, pero no fue esa enfermedad la que le causó la muerte. Según una de sus hijas, fue una neumonía la que deterioró su estado de salud en los últimos días, según declaró al diario The New York Times.

Una de sus actuaciones más sólidas fue en Top Gun: Maverick, donde interpretó al piloto Iceman Kazansky. Su personaje irradiaba una fuerza vital, en parte porque Kilmer participó en el filme pese a su padecimiento.