Fallece Diane Keaton: lo que se sabe de la muerte de la estrella de El Padrino

Diane Keaton, actriz ganadora del Óscar y recordada mundialmente por sus papeles en El padrino, Annie Hall y El padre de la novia, falleció el sábado 11 de octubre a los 79 años.

Conocida como una de las figuras más queridas dentro de la industria de Hollywood por sus más de cinco décadas en el mundo del entretenimiento, la actriz habría muerto en Los Ángeles, California, según confirmó su familia a la revista People.

Por el momento, la familia no ha querido revelar cuál fue la causa del deceso. Solo informaron sobre su muerte y pidieron privacidad a la prensa y a sus seguidores.

Trayectoria

Diane Hall Keaton nació en Los Ángeles, California, en 1946. Mostró interés desde temprana edad por las artes escénicas, participando en obras teatrales durante la preparatoria, lo que la llevó a estudiar teatro en la universidad a mediados de los años 60.

Abandonó sus estudios para trasladarse a Nueva York, donde comenzó a trabajar en el teatro. En la Gran Manzana adoptó el apellido de su madre como parte de su nombre artístico. Inició su carrera profesional en Broadway con la obra Hair, donde fue elegida como suplente para el papel de Sheila.

Pese a no obtener ese papel principal, perseveró hasta protagonizar la obra Play It Again, Sam, de Woody Allen, en 1969, con la que recibió una nominación al premio Tony.

Con ese reconocimiento, Keaton debutó en el cine en 1970 con Amantes y otros extraños, inicio de una trayectoria que la consolidó como uno de los grandes referentes femeninos del cine.

En 1972 su carrera alcanzó proyección internacional al interpretar a Kay Adams en El padrino, junto a Al Pacino. Posteriormente participó en El padrino II y El padrino III, mientras sumaba títulos como Love and Death y Sleeper.

Fue su papel en Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, el que le valió el Óscar a Mejor Actriz y la consolidó como una figura emblemática del cine contemporáneo.

Entre sus éxitos más recordados figuran Father of the Bride, Something’s Gotta Give, The First Wives Club y Manhattan.

También destacó en televisión, en videos musicales y como directora. Actuó en la miniserie El joven papa (HBO, 2016) y en el video musical “Ghost” del artista Justin Bieber.

Como directora, trabajó en los documentales Heaven (1987), Hanging Up (2000) y un episodio de la serie Twin Peaks. Su último proyecto cinematográfico fue la película Summer Camp (2024).

Vida personal

Durante su larga trayectoria, la actriz mantuvo relaciones sentimentales con Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty, aunque nunca contrajo matrimonio.

Dedicó su vida a sus hijos adoptivos, Dexter y Duke, a quienes adoptó en 1996 y 2001, respectivamente.

Su familia la acompañó hasta el momento de su muerte y ha pedido respeto a su duelo y privacidad en estos momentos.