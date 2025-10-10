Desfile del Encuentro de Convites 2025: rutas alternas y cierres en la ciudad de Guatemala

Durante más de seis horas, 67 agrupaciones de convites tradicionales, botargas e indumentaria recorrerán la ciudad de Guatemala para llevar alegría a los guatemaltecos en el Desfile del Encuentro de Convites 2025, como parte del 28 Festival del Centro Histórico.

Más de tres mil participantes mostrarán la riqueza cultural de 14 departamentos del país en el recorrido que iniciará en la 18 calle y 6ª avenida, zona 1, continuará por todo el Paseo de la Sexta hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Esto provocará diversos cierres y desvíos en el tránsito vehicular de la zona.

Según detalló Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), deberán utilizarse rutas alternas para transitar por la ciudad. Se mantendrán áreas de parqueo en las calles aledañas al evento, únicamente en los espacios donde no exista prohibición.

El evento comenzará a las 9 horas y se extenderá hasta las 15.30 horas. Se espera que finalice frente a la Plaza de la Constitución con la presentación de la última agrupación de convites, el 12 de octubre.

Por su parte, el Ministerio de Cultura destacó que en esta jornada cada grupo aportará su estilo único a través del baile, los colores y los vestuarios. Asimismo, este evento rendirá homenaje a la riqueza cultural de Guatemala a través del ritmo.

Las agrupaciones provenientes de Petén, Alta Verapaz, Quetzaltenango y otros 11 departamentos brindarán diversos momentos divertidos a los espectadores.

Rutas alternas

El evento abarcará desde la 21 calle, zona 1, donde se realizará la formación de los fieros, y podría provocar tránsito vehicular en áreas cercanas a la Municipalidad de Guatemala, principalmente en horas de la mañana, ya que las agrupaciones utilizarán el recinto del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para vestirse, y luego se trasladarán a la 21 calle y 6ª avenida, donde se formarán para iniciar el desfile.

Según el mapa proporcionado por Montejo, habrá cierres y desviaciones en la 20 calle, entre la 6ª avenida y 6ª avenida A, así como en la 18 calle, entre la 5ª y 6ª avenida.

También se reportarán cierres en las 17, 15, 13, 11 y 9 calles, entre la 5ª y 6ª avenida, así como en las 16, 14, 12 y 10 calles, entre la 6ª y 7ª avenida.

La 6ª avenida y la 5ª calle permanecerán cerradas durante el evento, por lo que se aconseja buscar rutas alternas para transitar por la zona 1.

Entre las rutas alternas recomendadas, Montejo detalló las siguientes:

Bulevar La Asunción

11 avenida, zona 1

Avenida Elena

Calle Martí

24 calle del puente Olímpico hacia Calle de Piedra

Asimismo, se desplegarán agentes de la Policía Municipal de Tránsito, quienes regularán el tránsito vehicular.

Festival del Centro Histórico, y llevará las fiestas del baile al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.(Foto Prensa Libre: Cortesía Amílcar Montejo)