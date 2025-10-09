Escenario
La Estación del Terror: el museo del Ferrocarril se convierte en pesadilla
Personajes icónicos del cine de terror se apoderan del Museo del Ferrocarril para sumergir a los visitantes en sus peores pesadillas. Así se vivirá la experiencia.
El museo revive a los personajes del terror más importantes del cine, para llevar al publico a un viaje por el terror. (Foto Prensa Libre: Cortesía FEGUA)
Cuando cae la noche dentro del Museo del Ferrocarril, el horror se apodera del lugar. Este octubre, figuras emblemáticas del cine de terror se adentrarán en el recinto para guiar a los visitantes por un recorrido escalofriante.
Por los oscuros pasillos y los antiguos vagones de tren, personajes como Eso y Jack el Destripador harán correr a los asistentes por sus vidas. Dentro del museo se recreará una posesión demoníaca, inspirada en un exorcismo documentado.
Entre gritos, sustos y apariciones, los visitantes deberán escapar mientras payasos siniestros acechan en medio de la oscuridad. El miedo también atraerá a Freddy Krueger, quien los perseguirá hasta en sus sueños.
El recorrido del terror incluye una visita de al menos 20 minutos a uno de los trenes más antiguos del museo, con vistas y espacios únicos. Fegua detalla que también habrá un área fotográfica, un stand con investigadores paranormales y ventas de alimentos para que toda la familia disfrute.
Advertencia: la experiencia no está recomendada para menores de 10 años, mujeres embarazadas ni personas con afecciones cardíacas.
Fechas:
Viernes 24, sábado 25, jueves 30 y viernes 31 de octubre
Horarios:
Cuatro recorridos por noche: 19, 20, 21 y 22 horas
Lugar:
Museo del Ferrocarril, Ciudad de Guatemala Dirección: 9.ª avenida A y 18 calle, zona 1, Ciudad de Guatemala.
Precio:
Q100 por persona
Venta de entradas:
En las instalaciones de Fegua, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas.
Reservaciones por WhatsApp al 3994-1310 (Se recomienda comprar las entradas con anticipación).
Parqueo:
10.ª avenida y 21 calle, zona 1 (portón azul de Fegua)
Tarifa: Q20
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
