Convites llenan de color y ritmo el Paseo de la Sexta: fecha, hora, agrupaciones y todo sobre el desfile del 2025

En un evento único que reúne convites tradicionales, botargas, guerreras y de indumentaria maya, se congregarán al menos 49 agrupaciones de distintos puntos del país para llenar de ritmo, alegría y tradición el Paseo de la Sexta.

Con más de dos mil artistas invitados, el evento busca reconocer, fortalecer y divulgar las expresiones artísticas de los convites, que no solo forman parte del legado cultural de las comunidades, sino que también son reconocidas como Patrimonio Cultural Intangible, según el Ministerio de Cultura y Deportes.

El desfile se realizará en conmemoración del Encuentro Nacional de Convites del 2025, en el marco del Festival del Centro Histórico, y llevará las fiestas del baile al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Aunque, por ahora, hay 49 agrupaciones confirmadas, el MCD detalla que otras podrían sumarse al evento, que reunirá participantes de Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Sololá, Huehuetenango, entre otros departamentos.

Con el desfile no solo se busca generar un momento de diversión, sino también resaltar y celebrar la diversidad cultural, así como promover la participación ciudadana.

Estos convites, que surgieron de la tradición medieval de mascaradas y pregoneros, fueron adoptados y adaptados a la realidad comunitaria y religiosa de Guatemala. Esta tradición ha tenido una evolución sorprendente: del lienzo en madera se ha pasado al uso de máscaras elaboradas con impresoras 3D, lo que refleja la resiliencia de esta expresión cultural.

Fecha:

12 de octubre del 2025

Hora:

El recorrido iniciará a las 9 horas.

Lugar:

Paseo de la Sexta, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Inicia en la 18 calle y 6.ª avenida de la zona 1.

Finaliza en la Plaza de la Constitución, zona 1.

Agrupaciones confirmadas:

Asociación de Comerciantes Santiago Apóstol de Coatepeque y el Convite de mi Pueblo (Coatepeque) Baile de Disfraces Club Loowarner (Santiago Sacatepéquez) Convite Botargas RCA Personajes Animados (El Tumbador) Convite Femenino de San Pedro Chuarrancho (Chuarrancho) Convite 10 de diciembre El Más Joven (Sololá) Convite del 14 de agosto (Nebaj) Convite 29 de abril (Poptún) Convite Asociación Femenina de Alejandría (Nahualá) Convite Barbuchín “La Nueva Era” (Palín) Convite Chuvasteco 22 de mayo (Colomba Costa Cuca) Convite Cultural Acalense (Santiago Sacatepéquez) Convite C Y T 19 de enero (Melchor de Mencos) Convite de Año Nuevo (Totonicapán) Convite de Damas Cubulense Inmaculada Concepción (Cubulco) Convite de Disfraces San Pablo El Original (Rabinal) Convite de la Sociedad Femenina 21 de junio (San Juan Comalapa) Convite Femenil Dulce Nombre de María (Santa María de Jesús) Convite Femenil Sampedrano (San Pedro Necta) Convite Femenino Carnaval 86 Profesor Miguel Antonio Vásquez Camey (Totonicapán) Convite Femenino Olitepequense (Quetzaltenango) Convite Femenino San Miguel Totonicapán (Totonicapán) Convite Femenino Santa Cruz, 16 de agosto (Santa Cruz del Quiché) Convite Femenino Santo Tomás Apóstol, 22 de diciembre, aldea Río Blanco (Sacapulas) Convite Guadalupano (San Antonio Huista) Convite Infantojuvenil del 6 de enero César de León (Totonicapán) Convite Juvenil Nueva Generación (Santo Domingo Xenacoj) Convite Mixto Santiago Apóstol 25 de julio (Cubulco) Convite Original Santa María de la Asunción (Tactic) Convite Sampedrano 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe (San Pedro Necta) Convite San Antonio Las Flores (Chinautla) Convite Santa Elena “Eternos Celajes”, 21 de agosto (Santa Cruz del Quiché) Convite Santa Isabel (Tajumulco) Convite Tierra del Durazno (Tactic) Convite Tradicional Femenino 2 de agosto, en honor a Santo Domingo de Guzmán (Sacapulas) Convite U'ko'tz'i'jal Tz'ite' (Patzité) Convite Verapaz Liceo Miguel Ángel Asturias (Cobán) Convite San Miguelense (San Miguel Chicaj) Convite El Baile de los Moros del barrio Candelaria (Coatepeque) El Original Convite Alejandría de Nahualá (Nahualá) Fieros de San Miguel Petapa (San Miguel Petapa) Grupo Artístico Cultural AJAC (San Rafael Petzal) Internacional Juvenil Navideño (Sumpango, Sacatepéquez) Las Hijas del Gobernador Tzoc (Nahualá) Original Convite 27 de septiembre (San Andrés Semetabaj) Original Convite de Damas Santa Elena de la Cruz, 19 de agosto (Santa Cruz del Quiché) Revolución Nawal Ja’ (Nahualá) Tradicional Convite 22 de junio (San Juan Cotzal) Tradicional Convite 6 de enero (Chajul) Tradicional Convite 8 de diciembre (Cunén)

Precio:

El evento será gratuito.

