Escenario
Día del Niño en el Zoológico La Aurora: fecha y hora para celebrar con pintacaritas, juegos y más actividades
Vive una experiencia única en el Zoológico La Aurora durante la celebración del Día del Niño, con juegos, aprendizaje y diversión para toda la familia.
La osa Polina junto a su cachorra Oli Glucosita en el Zoológico La Aurora. (Foto Prensa Libre: EFE)
En esta fiesta —donde los adultos vuelven a ser niños y los pequeños se divierten mientras aprenden— la diversión será la protagonista.
El Parque Zoológico Nacional La Aurora celebrará a lo grande junto con los niños que sueñan y aman la naturaleza.
El evento, dedicado a los más pequeños del hogar, los llevará al mundo de la maravilla junto a los animales del zoológico. Los niños podrán pintarse la cara con diseños de sus especies favoritas y aprender mientras se entretienen.
En el hogar de los animales salvajes y exóticos, disfrutarán como nunca gracias a los shows sorpresa preparados para la ocasión, que estarán llenos de música y alegría.
Fecha:
Domingo 5 de octubre
Horario:
De 9 a 16 horas
Lugar:
Salón de Exposiciones, Zoológico La Aurora, calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala
Precios:
- Jóvenes y adultos: Q55
- Niños y adultos mayores: Q30
Entradas disponibles únicamente en taquilla.
Actividades destacadas
- Pintacaritas
- Juegos
- Talleres
- Shows infantiles
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí