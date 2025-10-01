Día del Niño en el Zoológico La Aurora: fecha y hora para celebrar con pintacaritas, juegos y más actividades

En esta fiesta —donde los adultos vuelven a ser niños y los pequeños se divierten mientras aprenden— la diversión será la protagonista.

El Parque Zoológico Nacional La Aurora celebrará a lo grande junto con los niños que sueñan y aman la naturaleza.

El evento, dedicado a los más pequeños del hogar, los llevará al mundo de la maravilla junto a los animales del zoológico. Los niños podrán pintarse la cara con diseños de sus especies favoritas y aprender mientras se entretienen.

En el hogar de los animales salvajes y exóticos, disfrutarán como nunca gracias a los shows sorpresa preparados para la ocasión, que estarán llenos de música y alegría.

Fecha:

Domingo 5 de octubre

Horario:

De 9 a 16 horas

Lugar:

Salón de Exposiciones, Zoológico La Aurora, calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios:

Jóvenes y adultos: Q55

Niños y adultos mayores: Q30

Entradas disponibles únicamente en taquilla.

Actividades destacadas

Pintacaritas

Juegos

Talleres

Shows infantiles

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

