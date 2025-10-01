Día del Niño en el Zoológico La Aurora: fecha y hora para celebrar con pintacaritas, juegos y más actividades

Escenario

Vive una experiencia única en el Zoológico La Aurora durante la celebración del Día del Niño, con juegos, aprendizaje y diversión para toda la familia.

OSO PARDO.

La osa Polina junto a su cachorra Oli Glucosita en el Zoológico La Aurora. (Foto Prensa Libre: EFE)

En esta fiesta —donde los adultos vuelven a ser niños y los pequeños se divierten mientras aprenden— la diversión será la protagonista.

El Parque Zoológico Nacional La Aurora celebrará a lo grande junto con los niños que sueñan y aman la naturaleza.

El evento, dedicado a los más pequeños del hogar, los llevará al mundo de la maravilla junto a los animales del zoológico. Los niños podrán pintarse la cara con diseños de sus especies favoritas y aprender mientras se entretienen.

En el hogar de los animales salvajes y exóticos, disfrutarán como nunca gracias a los shows sorpresa preparados para la ocasión, que estarán llenos de música y alegría.

Fecha:

Domingo 5 de octubre

Horario:

De 9 a 16 horas

Lugar:

Salón de Exposiciones, Zoológico La Aurora, calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios:

  • Jóvenes y adultos: Q55
  • Niños y adultos mayores: Q30

Entradas disponibles únicamente en taquilla.

Actividades destacadas

  • Pintacaritas
  • Juegos
  • Talleres
  • Shows infantiles

