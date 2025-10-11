Escenario
Desfile del Encuentro de Conviteros 2025: recorrido, agrupaciones, marimba orquesta y claves para vivir la fiesta cultural en Guatemala
La ciudad de Guatemala será el escenario del Encuentro de Conviteros, donde 67 agrupaciones llevarán ritmo, alegría y tradición a las calles.
Por las calles del Centro Histórico, los convites tradicionales y botargas llevaran la fiesta en el primer Encuentro Convitero. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
La tradición, el ritmo y la alegría recorrerán las calles del Centro Histórico durante el desfile del Encuentro de Conviteros 2025, evento que reunirá a más de tres mil artistas del baile provenientes de al menos 14 departamentos del país.
El encuentro, que se realizará este 12 de octubre, busca rendir homenaje a la riqueza cultural de Guatemala por medio del baile y la música. Por ello, 67 agrupaciones recorrerán parte del Paseo de la Sexta durante más de seis horas y media, reviviendo con cada paso y movimiento el legado que conecta con las raíces del país.
El primer encuentro tendrá como invitado especial a la marimba orquesta Checha y su India Maya, que llenará de ritmo la Plaza de la Constitución, donde cada agrupación hará una presentación oficial al finalizar su recorrido.
El Ministerio de Cultura y Deportes destaca que este evento resalta esta tradición como símbolo de resistencia y comunidad desde la colonia, ya que “es un legado vivo que conecta el alma del pueblo con sus raíces”.
Recorrido del Encuentro de Conviteros 2025
Entre convites tradicionales, botargas e indumentaria colorida, las 67 agrupaciones confirmadas recorrerán el Paseo de la Sexta. El punto de partida será la 18 calle y 6ª avenida, zona 1, donde, a las 9 horas, las primeras agrupaciones iniciarán el desfile del primer Encuentro de Conviteros.
Durante al menos tres horas, las primeras agrupaciones recorrerán el Paseo de la Sexta hasta llegar a la Plaza de la Constitución, lugar al que se prevé que arriben después de las 12.30 horas para su presentación final.
El recorrido completo se extenderá por más de seis horas, por lo que, según autoridades de Cultura, el evento podría concluir a las 15.30 horas, cuando la última agrupación llegue a la Plaza, donde se llevará a cabo un acto protocolario.
Agrupaciones
Previo al evento, Cultura informó del listado oficial de las 67 agrupaciones que se presentarán en las calles de la zona 1, donde el ritmo, el color y la tradición se harán sentir en cada movimiento.
- Convite Esfuerzo Juvenil 3 Reyes Magos y Divino Niño Jesús
- Asociación de Comerciantes Santiago Apóstol de Coatepeque y el Convite de mi pueblo
- Baile de Disfraces Club Loowarner
- Convite Botargas RCA Personajes Animados
- Convite Femenino de San Pedro Chuarrancho
- Convite 10 de Diciembre “El Más Joven”
- Convite del 14 de Agosto
- Convite 29 de Abril
- Convite Asociación Femenina de Alejandría
- Convite Barbuchin “La Nueva Era”
- Convite Chuvasteco 22 de Mayo
- Convite Cultural Acalense
- Convite C Y T 19 de Enero
- Convite de Año Nuevo
- Convite de Damas Cubulense Inmaculada Concepción
- Convite de Disfraces San Pablo “El Original”. Comerciantes Altiplano/ Rabinal
- Convite de la Sociedad Femenina 21 de junio
- Convite Femenil Dulce Nombre de María
- Convite Femenil Sampedrano
- Convite Femenino Carnaval 86 Profesor Miguel Antonio Vásquez Camey
- Convite Femenino Olitepequense
- Convite Femenino San Miguel Totonicapán
- Convite Femenino Santa Cruz 16 de Agosto
- Convite Femenino Santo Tomás Apóstol 22 de Diciembre Aldea Río Blanco
- Convite Guadalupano
- Convite Infanto Juvenil del 6 de Enero César de León
- Convite Juvenil Nueva Generación
- Convite Mixto Santiago Apóstol 25 de Julio
- Convite Original Santa María de la Asunción
- Convite Sampedrano 12 de Diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe
- Convite San Antonio Las Flores (Tradicional)
- Convite Santa Elena “Eternos Celajes” 21 de Agosto
- Convite Santa Isabel
- Convite Tierra del Durazno
- Convite Tradicional Femenino 2 de Agosto en honor a Santo Domingo de Guzmán
- Convite U'ko'tz'i'jal Tz'ite'
- Convite Verapaz Liceo Miguel Ángel Asturias
- Convite San Miguelense
- Convite El Baile de los Moros del Barrio Candelaria
- El Original Convite Alejandría de Nahualá
- Fieros de San Miguel Petapa
- Grupo Artístico Cultural AJAC
- Internacional Juvenil Navideño
- Las Hijas del Gobernador Tzoc
- Original Convite 27 de Septiembre
- Original Convite de Damas Santa Elena de la Cruz 19 de Agosto
- Revolución Nawal Ja´
- Tradicional Convite 22 de Junio
- Tradicional Convite 6 de Enero
- Tradicional Convité 8 de Diciembre Cunén
- Convite Pochuteco 1 de Enero
- Convite La Dinastía
- Convite Original Navideño San José Villanueva
- Los Conviteros de San Miguel Aparicio
- Convite Impacto Petapeño
- Convite Mixto Nuestra Señora de La Asunción
- Convite Impacto Femenino 9 de Mayo Uspantán
- Convite Primero de Enero
- Convite Mega Club Warner
- Nueva Evolución Chichicasteco
- Centenario Convite de Concepción de Momostenango
- Convite Original San José
- Convite Santo Domingo de Guzmán
- Convite Guadalupano
- Convite Femenino San José 2020 zona 10 de Mixco
- Convite del Pueblo Poqoman
- Convite Centenario del 17 de agosto de la Hermandad de Santa Elena de la Cruz
Tránsito y rutas alternas
Ante la realización del evento, autoridades de tránsito han recomendado tomar rutas alternas. Asimismo, se desplegará un plan vial para desviar el tráfico vehicular y se mantendrán algunos cierres en calles de la zona 1 durante el recorrido.
Recomendaciones para visitantes
Por parte del Ministerio de Cultura se emitieron las siguientes recomendaciones para los asistentes:
- Evitar interrumpir el paso de los convites.
- Usar protector solar.
- Identificar sus pertenencias.
- Ubicar los puntos de hidratación.
- Usar gorra.
Recorrido oficial del primer Encuentro de Conviteros 2025 (Foto Prensa Libre: Cortesía MCD)