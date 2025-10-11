Desfile del Encuentro de Conviteros 2025: recorrido, agrupaciones, marimba orquesta y claves para vivir la fiesta cultural en Guatemala

La tradición, el ritmo y la alegría recorrerán las calles del Centro Histórico durante el desfile del Encuentro de Conviteros 2025, evento que reunirá a más de tres mil artistas del baile provenientes de al menos 14 departamentos del país.

El encuentro, que se realizará este 12 de octubre, busca rendir homenaje a la riqueza cultural de Guatemala por medio del baile y la música. Por ello, 67 agrupaciones recorrerán parte del Paseo de la Sexta durante más de seis horas y media, reviviendo con cada paso y movimiento el legado que conecta con las raíces del país.

El primer encuentro tendrá como invitado especial a la marimba orquesta Checha y su India Maya, que llenará de ritmo la Plaza de la Constitución, donde cada agrupación hará una presentación oficial al finalizar su recorrido.

El Ministerio de Cultura y Deportes destaca que este evento resalta esta tradición como símbolo de resistencia y comunidad desde la colonia, ya que “es un legado vivo que conecta el alma del pueblo con sus raíces”.

Recorrido del Encuentro de Conviteros 2025

Entre convites tradicionales, botargas e indumentaria colorida, las 67 agrupaciones confirmadas recorrerán el Paseo de la Sexta. El punto de partida será la 18 calle y 6ª avenida, zona 1, donde, a las 9 horas, las primeras agrupaciones iniciarán el desfile del primer Encuentro de Conviteros.

Durante al menos tres horas, las primeras agrupaciones recorrerán el Paseo de la Sexta hasta llegar a la Plaza de la Constitución, lugar al que se prevé que arriben después de las 12.30 horas para su presentación final.

El recorrido completo se extenderá por más de seis horas, por lo que, según autoridades de Cultura, el evento podría concluir a las 15.30 horas, cuando la última agrupación llegue a la Plaza, donde se llevará a cabo un acto protocolario.

Agrupaciones

Previo al evento, Cultura informó del listado oficial de las 67 agrupaciones que se presentarán en las calles de la zona 1, donde el ritmo, el color y la tradición se harán sentir en cada movimiento.

Convite Esfuerzo Juvenil 3 Reyes Magos y Divino Niño Jesús

Asociación de Comerciantes Santiago Apóstol de Coatepeque y el Convite de mi pueblo

Baile de Disfraces Club Loowarner

Convite Botargas RCA Personajes Animados

Convite Femenino de San Pedro Chuarrancho

Convite 10 de Diciembre “El Más Joven”

Convite del 14 de Agosto

Convite 29 de Abril

Convite Asociación Femenina de Alejandría

Convite Barbuchin “La Nueva Era”

Convite Chuvasteco 22 de Mayo

Convite Cultural Acalense

Convite C Y T 19 de Enero

Convite de Año Nuevo

Convite de Damas Cubulense Inmaculada Concepción

Convite de Disfraces San Pablo “El Original”. Comerciantes Altiplano/ Rabinal

Convite de la Sociedad Femenina 21 de junio

Convite Femenil Dulce Nombre de María

Convite Femenil Sampedrano

Convite Femenino Carnaval 86 Profesor Miguel Antonio Vásquez Camey

Convite Femenino Olitepequense

Convite Femenino San Miguel Totonicapán

Convite Femenino Santa Cruz 16 de Agosto

Convite Femenino Santo Tomás Apóstol 22 de Diciembre Aldea Río Blanco

Convite Guadalupano

Convite Infanto Juvenil del 6 de Enero César de León

Convite Juvenil Nueva Generación

Convite Mixto Santiago Apóstol 25 de Julio

Convite Original Santa María de la Asunción

Convite Sampedrano 12 de Diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe

Convite San Antonio Las Flores (Tradicional)

Convite Santa Elena “Eternos Celajes” 21 de Agosto

Convite Santa Isabel

Convite Tierra del Durazno

Convite Tradicional Femenino 2 de Agosto en honor a Santo Domingo de Guzmán

Convite U'ko'tz'i'jal Tz'ite'

Convite Verapaz Liceo Miguel Ángel Asturias

Convite San Miguelense

Convite El Baile de los Moros del Barrio Candelaria

El Original Convite Alejandría de Nahualá

Fieros de San Miguel Petapa

Grupo Artístico Cultural AJAC

Internacional Juvenil Navideño

Las Hijas del Gobernador Tzoc

Original Convite 27 de Septiembre

Original Convite de Damas Santa Elena de la Cruz 19 de Agosto

Revolución Nawal Ja´

Tradicional Convite 22 de Junio

Tradicional Convite 6 de Enero

Tradicional Convité 8 de Diciembre Cunén

Convite Pochuteco 1 de Enero

Convite La Dinastía

Convite Original Navideño San José Villanueva

Los Conviteros de San Miguel Aparicio

Convite Impacto Petapeño

Convite Mixto Nuestra Señora de La Asunción

Convite Impacto Femenino 9 de Mayo Uspantán

Convite Primero de Enero

Convite Mega Club Warner

Nueva Evolución Chichicasteco

Centenario Convite de Concepción de Momostenango

Convite Original San José

Convite Santo Domingo de Guzmán

Convite Guadalupano

Convite Femenino San José 2020 zona 10 de Mixco

Convite del Pueblo Poqoman

Convite Centenario del 17 de agosto de la Hermandad de Santa Elena de la Cruz

Tránsito y rutas alternas

Ante la realización del evento, autoridades de tránsito han recomendado tomar rutas alternas. Asimismo, se desplegará un plan vial para desviar el tráfico vehicular y se mantendrán algunos cierres en calles de la zona 1 durante el recorrido.

Recomendaciones para visitantes

Por parte del Ministerio de Cultura se emitieron las siguientes recomendaciones para los asistentes:

Evitar interrumpir el paso de los convites.

Usar protector solar.

Identificar sus pertenencias.

Ubicar los puntos de hidratación.

Usar gorra.

Recorrido oficial del primer Encuentro de Conviteros 2025 (Foto Prensa Libre: Cortesía MCD)