¿De qué murió Robert Redford? El actor, director y leyenda de Hollywood falleció a los 89 años

Este martes 16 de septiembre, el periódico estadounidense The New York Times informó que el actor, ecologista y director californiano Robert Redford, ícono del cine norteamericano de las últimas seis décadas y ganador de premios Óscar y Globo de Oro, falleció en la ciudad de Provo, Utah, a la edad de 89 años.

De acuerdo con el comunicado de Cindi Berger, la directora general de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, Redford murió durante la madrugada de este martes 16 de septiembre, unas semanas después de haber cumplido 89 años, cuando miles de sus seguidores celebraron su legado, caracterizado por su compromiso ecológico.

"Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de América: ecologista, comprometido, independiente y próspero", agregó Cindi Berger, quien recordó las grandes actuaciones del cineasta, debido a que protagonizó clásicos como Butch Cassidy y el niño (1969), El golpe (1973) o Todos los hombres del presidente (1976).

"Uno de los gigantes del cine estadounidense ha muerto. Robert Redford fue un ícono de Hollywood convertido en director que participó en más de 50 películas. El éxito significaba que podía elegir libremente sus proyectos, y muchos coincidían con sus puntos de vista políticamente liberales", añadió el comunicado de Rogers & Cowan PMK.

¿De qué murió Robert Redford?

El ganador de un premio Óscar por la película Gente corriente (1980) se convirtió a inicios de los noventa en un defensor de los cineastas independientes, por lo que fundó el Festival de Cine de Sundance, que se realizaba cada año para mostrar el trabajo de creadores que operan fuera del sistema de los estudios y corporaciones de Hollywood.

Sin embargo, según el comunicado de Cindi Berger y la firma Rogers & Cowan PMK, Robert Redford murió mientras dormía, durante la madrugada de este martes 16 de septiembre de 2025. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa específica del deceso del actor y director estadounidense de 89 años, ganador de Globos de Oro.

En diciembre del 2018, cuando Robert Redford anunció su retiro de la actuación a los 82 años, dijo que, además de sus películas, quería ser recordado por sus campañas ambientales y por su lucha por los derechos de los nativos americanos, considerando que, además de ser "galán, pecoso y despeinadoo", defendía a pueblos indígenas.

No obstante, sus fanáticos están seguros de que a Robert Redford se le recordará por sus dos facetas: como activista y como leyenda de Hollywood, ya que, después de su gran debut junto al actor Paul Newman como el delincuente más simpático en Butch Cassidy y el niño (1969), comenzó a ganarse el corazón de la población de Norteamérica.

Después de dos décadas como actor, en las que participó en otros clásicos como El golpe (1973) y Todos los hombres del presidente (1976), Robert Redford quiso pasarse detrás de la cámara y se convirtió en un director ganador del Óscar, y posteriormente en el fundador del festival emblemático para aspirantes a cineastas independientes.

Nacido como Charles Jr. el 18 de agosto de 1936 en la ciudad de Santa Mónica, California, el único hijo de un contador estadounidense se convirtió en un activista ambiental comprometido, ya que también luchó por preservar el paisaje natural y los recursos de la nación, principalmente de Utah, el estado donde vivió más de 45 años.