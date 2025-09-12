¿Qué decían las balas con las que Tyler Robinson presuntamente asesinó a Charlie Kirk en Utah?

Durante la mañana de este viernes 12 de septiembre, el gobernador de Utah, Spencer Cox, anunció la captura de Tyler Robinson, un joven universitario de 22 años que actualmente es el principal sospechoso del asesinato del activista político estadounidense Charlie Kirk, ocurrido mientras participaba en un debate sobre los tiroteos masivos.

"Lo tenemos", dijo Spence Cox al confirmar el nombre de Tyler Robinson, señalado de haber matado de un disparo a Charlie Kirk en un evento en la Universidad del Valle de Utah, el pasado miércoles 10 de septiembre. Sin embargo, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) confirmó su captura hasta la noche del jueves 11.

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, la detención de Tyler se produjo después de que su padre, Matt Robinson, contactó a las autoridades del país, luego de que su hijo confesara su participación en el ataque contra Kirk, ya que se "oponía a los mensajes y a la ideología conservadora" del activista político de 32 años.

Sin embargo, lo más llamativo en las declaraciones del gobernador Spencer Cox se relacionaba con las inscripciones grabadas en los casquillos de las balas, encontradas junto al rifle de cerrojo de alta potencia del sospechoso, que presuntamente ofrecen una ventana a posibles motivaciones detrás del ataque al activista político Charlie Kirk.

¿Qué decían los casquillos de bala utilizados para matar a Charlie Kirk?

De acuerdo con el gobernador de Utah, Spencer Cox, los investigadores del caso notaron diversas inscripciones grabadas en los casquillos de las balas que Tyler Robinson presuntamente utilizó o iba a utilizar para asesinar a Charlie Kirk, mientras el actvista participaba en uno de sus debates en las instituciones de educación superior del país.

Tras el suceso, la Policía de Utah determinó que Tyler Robinson se encontraba sobre el techo de uno de los edificios cercanos al patio de la Universidad del Valle en el momento del tiroteo contra Charlie Kirk, aproximadamente a 140 metros de donde estaba sentado el activista, por lo que es posible que haya disparado desde esa distancia.

"*Notices bulges* OwO What is this?" ( *Nota los bultos* ¡Ay! ¿Qué es esto? ): Esta expresión en inglés frecuentemente se utiliza en las redes sociales y hace referencia a una protuberancia o hinchazón en el cuerpo desnudo de una persona. A su vez, "OwO" es un emoticono para expresar sorpresa, deseo o felicidad.

): Esta expresión en inglés frecuentemente se utiliza en las redes sociales y hace referencia a una protuberancia o hinchazón en el cuerpo desnudo de una persona. A su vez, "OwO" es un emoticono para expresar sorpresa, deseo o felicidad. "Hey fascist! Catch!" (¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!): Un fascista es un partidario de un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, ultranacionalista y antidemocrático. El término también puede referirse a una persona excesivamente autoritaria, como Tyler Robinson catalogaba a Charlie Kirk.

"Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao" ( Oh, hola, hermosa; hola, hermosa; hola, hermosa; adiós ): Esta frase es una referencia a una canción italiana que se usó popularmente como himno de los antifascistas en la Segunda Guerra Mundial y, más recientemente, en la serie de La casa de papel, sobre unos criminales.

): Esta frase es una referencia a una canción italiana que se usó popularmente como himno de los antifascistas en la Segunda Guerra Mundial y, más recientemente, en la serie de La casa de papel, sobre unos criminales. "If you read this you are gay lmao" (Si lees esto, eres gay, jajaja): Este mensaje es popular en la comunidad gamer de Estados Unidos, ya que sirve para burlarse de los adversarios de una manera sencilla. Además, se relaciona con las ideas de Kirk, quien constantemente criticaba a homosexuales y a personas transgénero.