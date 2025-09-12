Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk identificado tras aviso del padre al FBI

Durante la mañana de este viernes 12 de septiembre, las fuentes policiales de Utah informaron a medios estadounidenses que el sospechoso del asesinato del activista político Charlie Kirk ha sido identificado como Tyler Robinson, un joven universitario de 22 años que residía en la ciudad de Orem, muy cerca de donde ocurrió el crimen.

De acuerdo con el periódico Daily Mail, el presunto asesino le confesó toda la situación a su padre, Matt Robinson, quien lleva casi tres décadas en el Departamento del Sheriff del Condado de Washington, Utah. Por tal motivo, el funcionario contactó a las autoridades para que pudieran detener a su hijo por sus acciones contra Charlie Kirk.

Aparte, la madre del detenido, Amber Robinson, supuestamente trabaja en una empresa llamada Intermountain, dedicada a servicios de coordinación de apoyo, razón por la que fue contratada por el estado de Utah para asistir a personas con discapacidad. Además, en ese lugar, Tyler se presentaba constantemente como voluntario.

El joven Robinson fue detenido alrededor de las 23.00 horas del pasado jueves 11 de septiembre en el sur de Utah, mientras se encontraba en la casa familiar de seis habitaciones, presuntamente valorada en unos US$600 mil, ubicada en el condado de Washington, Utah, a unos 427 kilómetros del lugar donde fue asesinado Charlie Kirk.

¿Quién es Charlie Kirk? El supuesto asesino de Charlie Kirk

Conforme a lo expuesto por el sitio web de noticias TMZ, Tyler Robinson estudia en la Universidad Estatal de Utah con una beca completa de US$32 mil al año (Q245 mil 280). Asimismo, según su perfil en las redes, el presunto asesino tiene dos hermanos menores, a quienes ve durante las vacaciones familiares, fuera del periodo académico.

La madre de Tyler, Amber, describió recientemente a su hijo en plataformas digitales como "el genio universitario más sonriente de Utah". Sin embargo, para pesar de su familia, las autoridades informaron que Robinson podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable del asesinato de Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Por el momento, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) no ha confirmado el motivo del asesinato; no obstante, de acuerdo con las publicaciones de Tyler en redes sociales, se sospecha que podría estar relacionado con la ideología conservadora de Charlie Kirk, similar a la del presidente estadounidense Donald Trump.

Lea más: ¿Quién fue Charlie Kirk y qué se sabe de su asesino? El aliado de Trump fue baleado en Utah

Una persona de interés en la investigación del tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad de Utah en Orem. (Foto Prensa Libre: EFE)

El padre de Tyler, Matt, reveló que su hijo ha sido aficionado a las armas desde la infancia, por lo que, a partir de los 13 años, comenzó a practicar tiro con pistolas pequeñas, aunque "él siempre deseaba utilizar una ametralladora Browning calibre .50", la cual fue diseñada por los Estados Unidos a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1918.

Una fotografía de Tyler Robinson desayunando en la ciudad de Orem, Utah. (Foto Prensa Libre: Daily Mail)

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el arresto de Tyler Robinson en el canal de televisión Fox News, donde dijo que alguien cercano al sospechoso lo había entregado, luego de que se publicaran imágenes de vigilancia que mostraban a una figura alta y delgada en lo alto de un tejado, después de que Kirk recibió el disparo.

Aparentemente, el acusado estaba en contra de las firmes opiniones de Charlie Kirk sobre el eslogan político MAGA ("Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande"), por lo que habría aprovechado uno de sus debates universitarios para dispararle con un rifle de cerrojo de alta potencia, desde una distancia aproximada de 150 metros.