¿Quién fue Charlie Kirk y qué se sabe de su asesino? El aliado de Trump fue baleado en Utah

El miércoles 10 de septiembre, el activista político estadounidense Charlie Kirk, conocido por ser aliado del presidente Donald Trump, falleció luego de recibir un disparo en la Universidad del Valle de Utah, mientras respondía preguntas del público durante un foro sobre tiroteos masivos en Estados Unidos.

De acuerdo con Jeff Long, el jefe de Policía de la universidad, el disparo fue realizado desde un edificio ubicado aproximadamente a 180 metros de distancia, y aunque inicialmente se detuvo a un sospechoso entre las tres mil personas que asistieron al evento del activista, más tarde se determinó que no era el autor del tiroteo en Utah.

El activista político estadounidense de 31 años contaba con millones de seguidores en redes sociales, que compartían su ideología conservadora, muy alineada con la del mandatario republicano Donald Trump. Además, de acuerdo con la cadena CNN, Charlie Kirk utilizó su influencia para hablar de los migrantes y a las personas transgénero.

"Nuestro gran y legendario Charlie Kirk está muerto. Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de EE. UU. mejor que él. Aportó ideas diferentes, pensamientos en los que algunos creen, pero que a veces les da miedo decir", escribió Donald Trump en su red Truth Social, quien consideraba que el activista era un soplo de aire fresco.

¿Quién era Charlie Kirk?

Según la división de noticias de la BBC, Charlie Kirk fue uno de los activistas conservadores más destacados de los Estados Unidos y un aliado de confianza del presidente Donald Trump, quien constantemente resaltaba sus debates al aire libre en universidades de todo el país, lo que lo convirtió en una celebridad mediática en redes sociales.

En enero del 2012, a los 18 años, Charlie Kirk cofundó una organización estudiantil llamada Turning Point (Momento crucial, en español), con la que buscaba difundir los ideales conservadores en universidades de los Estados Unidos. Por lo cual, solía debatir con estudiantes sobre temas como la identidad transgénero y los valores familiares.

Nacido en Arlington Heights, Illinois, el 14 de octubre de 1993, Kirk fue el segundo hijo de un arquitecto y una terapeuta estadounidense. A los pocos meses de su nacimiento, su familia se mudó a un suburbio de Chicago, por lo que asistió a un colegio privado en Prospect Heights, donde descubrió su vocación por el activismo político.

Luego de fracasar, según sus propias palabras, en la academia militar de West Point, en Nueva York, Charlie Kirk recorrió el país participando en eventos republicanos, donde desempeñó un papel clave en las campañas para promover el voto a Trump en las elecciones presidenciales del 2016, 2020 y 2024, de las cuales este logró ganar dos.

¿Qué se sabe de su asesino?

Hasta el momento, la persona que mató al activista Charlie Kirk sigue prófuga, por lo que la Policía de Utah definió el incidente como un “ataque selectivo”. Ante esta situación, los investigadores que buscan al atacante trabajan contrarreloj, ya que cada hora que pasa el asesino se aleja más y puede buscar refugio o apoyo en la nación.

Durante la mañana de este jueves 11 de septiembre, los investigadores informaron a CNN que habían recuperado el arma presuntamente utilizada en el ataque, identificada como un rifle de cerrojo de alta potencia. Asimismo, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) levantó huellas en la escena y analizará las pruebas.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, indicó que el sospechoso seguramente se integró en el entorno universitario, por lo que parece tener entre 18 y 25 años. Además, las autoridades creen que solo una persona estuvo involucrada en el asesinato y que posiblemente sea un hombre.