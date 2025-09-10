Captado en video: el momento del ataque contra Charlie Kirk

Internacional

El activista estadounidense Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate universitario.

Valeria Juárez-Paz

|

Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, durante America Fest 2024 en Phoenix. El activista conservador fue asesinado el 10 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El activista republicano Charlie Kirk fue asesinado este 10 de septiembre al mediodía por un disparo en el cuello, mientras participaba en un evento de su organización, Turning Point USA, en la Universidad de Utah Valley.

Inicialmente, había sido trasladado al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Oren, pero murió por la gravedad de la herida.

A pesar de que la universidad informó que una persona había sido arrestada, The New York Times confirmó que la persona detenida no es responsable por el disparo. El ataque, captado en video, rápidamente se viralizó en redes sociales.

El presidente Donald Trump lamentó la pérdida en su propia plataforma social, Truth Social: "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", confirmó el mandatario.

Kirk también apoyó a Trump en varios mítines durante la campaña electoral del año pasado y asistió a la ceremonia de investidura del actual presidente.

"Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", agregó Trump.

Videos del ataque

