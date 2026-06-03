Rechazan 18 acciones legales contra la elección de Walter Mazariegos en la Usac

Guatemala

Rechazan 18 acciones legales contra la elección de Walter Mazariegos en la Usac

Dos resoluciones que cuentan con el respaldo de la mayoría de magistrados de la CC para anular los amparos que suspendieron la reelección del rector de la USAC están pendientes de firma.

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Walter Mazariegos, rector de la Usac. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Walter Mazariegos, rector de la Usac. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En las últimas horas, autoridades de la Usac y del grupo opositor universitario Usac-Dire han recibido notificaciones sobre acciones legales rechazadas en el marco de la elección del rector universitario.

En abril pasado, tras un cuestionado proceso, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) declaró ganador de la elección de rector a Walter Mazariegos, para ejercer el cargo durante los próximos cuatro años.

La elección del rector dio lugar a la presentación de varias acciones legales ante juzgados y salas de Apelaciones. Algunas incluso escalaron hasta la Corte de Constitucionalidad (CC); sin embargo, la mayoría ya fueron rechazadas en favor de Mazariegos.

El pasado 25 de mayo, la CC acordó en pleno rechazar cerca de 15 acciones legales que cuestionaban las fases previas de la elección de rector, entre ellas, la integración de los cuerpos electorales y los procesos de elección en las distintas unidades académicas.

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Pese a que tres de los cinco magistrados de la CC acordaron denegar las peticiones, las resoluciones quedaron pendientes de firma, y fue hasta una semana después cuando la Presidencia de la Corte incluyó los expedientes para su firma, por lo que el trámite avanzó hasta la notificación de las partes interesadas.

El pasado martes se notificaron dos amparos y, en la sesión constitucional de este miércoles, se firmó un segundo paquete de recursos legales, para un total de 10 expedientes que ya están listos para ser notificados.

Asimismo, las autoridades de la Usac y del grupo Usac-Dire informaron que fueron notificadas de otro paquete de acciones legales que, al igual que las anteriores, fueron rechazadas.

Se trata de seis amparos que estaban en la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo y que, según las notificaciones enviadas a las partes, fueron suspendidos por los magistrados.

El nuevo rector de la Usac deberá asumir el cargo el próximo 1 de julio. En caso de que Walter Mazariegos logre resolver todos los procesos pendientes, podría continuar al frente de la casa de estudios.

Firmas pendientes

Fuentes constitucionales que prefieren no ser identificadas detallaron que los dos proyectos de resolución acordados el pasado 1 de junio continúan pendientes de ser programados para firma.

La razón, según la fuente, es que dos magistradas anunciaron que presentarían observaciones a los proyectos de resolución: Anabella Morfín, presidenta de la Corte, y Astrid Lemus, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). Se requirió a la CC una postura sobre la situación, pero no se obtuvo respuesta.

Quienes apoyaron los proyectos de resolución fueron los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera. Estas dos últimas fueron las ponentes de los casos que despejan el camino legal para Walter Mazariegos.

Los documentos pendientes de firma dejarían sin efecto un amparo provisional y otro otorgado en definitiva, los cuales frenaron la elección del rector de la Usac por aparentes anomalías en el proceso.

La magistrada Rivera fue ponente de uno de los casos pese a un aparente conflicto de intereses, debido a que llegó a la magistratura constitucional por nombramiento del Consejo Superior Universitario (CSU), presidido por Mazariegos.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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