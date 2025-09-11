Charlie Kirk: Revelan videos del supuesto atacante y la ubicación desde donde le disparó

Durante la tarde del pasado miércoles 10 de septiembre, el activista político estadounidense Charlie Kirk, conocido por ser uno de los aliados de confianza del presidente Donald Trump, fue asesinado mientras hablaba en un evento sobre tiroteos masivos en Estados Unidos, en la Universidad del Valle de Utah, ubicada en la ciudad de Orem.

Conforme a lo expuesto por las autoridades locales, antes de recibir un disparo en el cuello, Charlie Kirk se encontraba bajo una carpa, mientras se dirigía a casi tres mil personas reunidas en el patio de la universidad. Además, de acuerdo con videos grabados en el momento del incidente, el activista debatía con un alumno sobre la violencia.

En las grabaciones de testigos se observa a Kirk cuando recibe el impacto de la bala: su cuerpo se mueve hacia atrás y la sangre comienza a salir de su cuello. La multitud presente en la Universidad del Valle enloqueció y empezó a correr lejos del cuerpo del activista, ante el temor de que pudiera recibirse otro disparo en cualquier momento.

Dadas las circunstancias, el video de un testigo abrió una nueva pista en la investigación de la muerte de Charlie Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante el acto en la universidad. En una de las grabaciones locales se puede apreciar una figura negra que se movía en el techo de un edificio cercano, en el momento del tiroteo en Utah.

Supuesta ubicación del atacante de Charlie Kirk

Tras el suceso, la Policía de Utah comenzó a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad en los alrededores del patio de la Universidad del Valle y considera que el principal sospechoso vestía ropa oscura, por lo que coincide con la figura que se movía sobre el techo de uno de los edificios en el momento del tiroteo contra Charlie Kirk.

Sin embargo, la mala calidad del video dificulta la investigación y las autoridades no han podido determinar qué o quién podría ser la figura que aparece sobre el techo del recinto. No obstante, el departamento de noticias de la BBC informó que el edificio de la grabación es el Loose Center, el cual ofrece programas y servicios a adultos mayores.

Ante esta situación, la figura oscura sobre el tejado del Loose Center se encontraba, de acuerdo con los investigadores del caso, a unos 130 metros de donde estaba sentado Charlie y, considerando que el atacante utilizó un rifle de cerrojo de alta potencia, es posible que el individuo haya disparado desde un edificio ubicado a casi 180 metros.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, indicó que el sospechoso seguramente se integró en el entorno universitario, por lo que parece tener entre 18 y 25 años. Además, las autoridades creen que solo una persona estuvo involucrada en este asesinato y que posiblemente sea un hombre.

Se cree que el asesino disparó desde el techo de un edificio situado cerca del patio donde Kirk estaba hablando. (Foto Prensa Libre: BBC)

Hasta el momento, el asesino de Kirk sigue prófugo y nadie ha sido detenido oficialmente, por lo que la Policía definió el incidente como un “ataque selectivo”. Dos personas interrogadas fueron posteriormente liberadas, así que los investigadores que buscan al atacante trabajan contra el tiempo, ya que cada hora que pasa el asesino se aleja más.

Durante la tarde de este jueves 11 de septiembre, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) solicitó la ayuda del público para identificar a una persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, quien parecería tener edad universitaria para camuflarse en el entorno.