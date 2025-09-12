Trump confirma detención de Tyler Robinson, supuesto asesino de Charlie Kirk en Utah

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró “con un alto grado de certeza” que detuvieron al supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk , muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el miércoles 10 de septiembre.

“Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador de Utah”, dijo Trump en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

El mandatario agregó que se enteró de la captura “cinco minutos antes de entrar” al programa Fox and Friends y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante en el día.

Trump explicó brevemente que, al parecer, fue el propio padre y personas “cercanas” al supuesto tirador, entre ellos un ministro religioso, quienes pidieron que se entregara a las autoridades, después de que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un video en los que se observa a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras, y que usa gafas de sol.

“Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la que estábamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, indicó.

Trump dijo también que espera que el autor del asesinato de Kirk sea hallado culpable y reciba la pena de muerte, legal en el estado de Utah, que tampoco tiene una moratoria sobre la ejecución de la pena capital.

Según medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional Zion, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado, en Orem (Utah).

El detenido tiene unos 20 años y fue puesto bajo custodia de la policía local alrededor de las 23 horas del jueves 11 de septiembre, según informaron fuentes federales a The New York Times.

El FBI y varias agencias gubernamentales desplegaron una amplia búsqueda del sospechoso casi inmediatamente después del disparo que mató a Kirk, estrecho aliado de Trump, mientras debatía ante unas tres mil personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.

Después de detener y liberar a dos sospechosos, el FBI pidió ayuda al público e incluso anunció una recompensa de US$100 mil para quien proporcionara información veraz que condujera a su captura.

Trump insistió en que no quiso ver el video donde se puede apreciar con claridad el momento en que Kirk fue ultimado. “No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo que escuché”, dijo.

Identidad del capturado

El sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, detenido por las autoridades, ha sido identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según informó este viernes la cadena estadounidense NBC.

