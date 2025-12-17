Maratones navideños: cinco series de Netflix para disfrutar sin culpa durante las fiestas de esta temporada

Escenario

Maratones navideños: cinco series de Netflix para disfrutar sin culpa durante las fiestas de esta temporada

Con la llegada de las fiestas de fin de año, quedarse en casa con una taza de chocolate caliente y un maratón de series es un plan ideal para disfrutar. Estas son algunas recomendaciones.

|

time-clock

Conozca series y películas que podría disfrutar en las vacaciones de Navidad.  (Foto Prensa Libre: Unsplash)

La cuenta regresiva para la Navidad ha comenzado. Mientras algunos la esperan como un momento para compartir en familia, otros la ven como una oportunidad para descansar. Si el plan es quedarse en casa, maratonear una serie —ya sea para terminar la que dejó pendiente o empezar una nueva— es una excelente opción.

Ya sean de romance, comedia o aventura, la llegada de la Navidad trae nuevas propuestas. Netflix, por ejemplo, ha integrado en su cartelera series y películas navideñas ideales para disfrutar con una cobija y una bebida caliente.

Ya se trate de series animadas o de drama, disfrutar de las vacaciones navideñas va más allá de ver clásicos como El Grinch, Mi pobre angelito o Crónicas de Navidad.

Si planea una maratón, aquí le compartimos opciones para distintos gustos y edades que podrían interesarle en la plataforma de streaming.

LECTURAS RELACIONADAS

shocked pretty young girl with reindeer headband holds tv remote and looks at camera sitting on armchair with her friend eating popcorn enjoying christmas time at home

Dónde ver “Mi pobre angelito”, “El Grinch” y otras películas clásicas de Navidad en streaming

chevron-right
The Netflix logo is pictured at the companys offices on Vine in Los Angeles, California on December 5, 2025. Streaming giant Netflix said December 5, 2025 it will buy film and television studio Warner Bros. Discovery for nearly $83 billion, the entertainment industry's biggest consolidation deal this decade. The acquisition gives Netflix access to a vast film catalog as well as the prestigious streaming service HBO Max. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

¿HBO Max desaparecerá tras la compra de Netflix? Esto respondió la empresa de streaming

chevron-right

Series para disfrutar en Navidad

Navidad en casa

Una de las series que ha marcado la temporada navideña es Navidad en casa, la cual sigue la vida de Johanne, una treintañera que lidia con el drama familiar durante las fiestas, entre recuerdos de exnovios y nuevas relaciones.
El reciente estreno de la tercera temporada lleva al público a una nueva aventura junto a Johanne.

Hombre vs. bebé

Recientemente añadida a la plataforma, Hombre vs. bebé narra la historia de Trevor, quien, por falta de dinero para la universidad de su hija, acepta cuidar un lujoso penthouse.
Aunque creía que la tarea sería sencilla, un pequeño contratiempo lo lleva a vivir una serie de divertidas situaciones. Esta comedia cuenta con cuatro episodios.

Odio la Navidad

Con dos temporadas estrenadas, esta comedia romántica relata la vida de una enfermera que intenta conseguir un novio en 24 días para llevar a casa y acabar con el drama familiar que enfrenta cada Navidad.

Dash y Lily

Con ocho episodios, esta serie cuenta la historia de dos jóvenes totalmente opuestos que se conocen en la Ciudad de Nueva York. Dash, un joven cínico, y Lily, una chica optimista, desarrollan una relación a través de mensajes y desafíos.

Tormenta de Navidad

Esta miniserie de seis episodios retrata a un grupo de viajeros que, la víspera de Navidad, intenta escapar de sus problemas. Sin embargo, una tormenta los obliga a enfrentarlos.

Películas navideñas en Netflix

Para quienes prefieren las películas clásicas de Navidad, aquí una selección disponible en la plataforma:

  • El caballero de la Navidad
  • Love Actually
  • Klaus
  • Amor de calendario
  • The Holiday
  • Navidad de golpe
  • Polar Express
  • A Very Murray Christmas
  • Scrooge: Cuento de Navidad
  • El chico que salvó la Navidad
  • Crónicas de Navidad 1 y 2
  • Cambio de princesa 1, 2 y 3

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Navidad Netflix Series de netflix Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS