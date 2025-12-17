Maratones navideños: cinco series de Netflix para disfrutar sin culpa durante las fiestas de esta temporada

La cuenta regresiva para la Navidad ha comenzado. Mientras algunos la esperan como un momento para compartir en familia, otros la ven como una oportunidad para descansar. Si el plan es quedarse en casa, maratonear una serie —ya sea para terminar la que dejó pendiente o empezar una nueva— es una excelente opción.

Ya sean de romance, comedia o aventura, la llegada de la Navidad trae nuevas propuestas. Netflix, por ejemplo, ha integrado en su cartelera series y películas navideñas ideales para disfrutar con una cobija y una bebida caliente.

Ya se trate de series animadas o de drama, disfrutar de las vacaciones navideñas va más allá de ver clásicos como El Grinch, Mi pobre angelito o Crónicas de Navidad.

Si planea una maratón, aquí le compartimos opciones para distintos gustos y edades que podrían interesarle en la plataforma de streaming.

Series para disfrutar en Navidad

Navidad en casa

Una de las series que ha marcado la temporada navideña es Navidad en casa, la cual sigue la vida de Johanne, una treintañera que lidia con el drama familiar durante las fiestas, entre recuerdos de exnovios y nuevas relaciones.

El reciente estreno de la tercera temporada lleva al público a una nueva aventura junto a Johanne.

Hombre vs. bebé

Recientemente añadida a la plataforma, Hombre vs. bebé narra la historia de Trevor, quien, por falta de dinero para la universidad de su hija, acepta cuidar un lujoso penthouse.

Aunque creía que la tarea sería sencilla, un pequeño contratiempo lo lleva a vivir una serie de divertidas situaciones. Esta comedia cuenta con cuatro episodios.

Odio la Navidad

Con dos temporadas estrenadas, esta comedia romántica relata la vida de una enfermera que intenta conseguir un novio en 24 días para llevar a casa y acabar con el drama familiar que enfrenta cada Navidad.

Dash y Lily

Con ocho episodios, esta serie cuenta la historia de dos jóvenes totalmente opuestos que se conocen en la Ciudad de Nueva York. Dash, un joven cínico, y Lily, una chica optimista, desarrollan una relación a través de mensajes y desafíos.

Tormenta de Navidad

Esta miniserie de seis episodios retrata a un grupo de viajeros que, la víspera de Navidad, intenta escapar de sus problemas. Sin embargo, una tormenta los obliga a enfrentarlos.

Películas navideñas en Netflix

Para quienes prefieren las películas clásicas de Navidad, aquí una selección disponible en la plataforma: