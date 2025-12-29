¿Avatar: Fuego y cenizas tiene escenas poscréditos? Esto se sabe sobre el final de la película

Avatar: Fuego y cenizas se ha convertido en una de las producciones más taquilleras de este fin de año. En taquilla, continúa en la posición número uno tras dos semanas en cartelera internacional, y acumula un total de US$760 millones a nivel mundial.

De acuerdo con la sinopsis de FilmAffinity, esta tercera entrega muestra al Pueblo de las Cenizas, un clan poco pacífico que podría usar la violencia para alcanzar sus fines.

Respecto de las escenas poscréditos, medios internacionales resaltan que la película no cuenta con ellas, ya que no corresponde al estilo de su director y guionista, James Cameron.

El reparto está conformado por Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss y Jack Champion.

Avatar se suma a las producciones taquilleras del 2025

Según datos del sitio web Box Office Mojo, la saga de James Cameron ha sido seguida en Estados Unidos por Zootopia 2 —US$20 millones—, Marty Supreme —US$15.6 millones—, The Housemaid —US$15.4 millones— y Anaconda —US$14.6 millones—. Esta última es la única estrenada este fin de semana.

Una de las sorpresas de este fin de semana es la entrada de Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, entre las películas más taquilleras, una semana después de su estreno. El filme, que por el momento solo se ha estrenado en Estados Unidos, acumula una recaudación de US$28 millones.

El filme es un biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de tenis de mesa, quien comenzó a jugar por apuestas y terminó ganando 22 títulos importantes. La productora detrás de la película es A24, uno de los estudios independientes más importantes, responsable de cintas como Everything Everywhere All at Once y Lady Bird.

Según The Hollywood Reporter, Chalamet desempeña un papel clave en la promoción de la película.

Zootopia 2 suma, tras cinco semanas en cartelera, US$1 mil 420 millones de recaudación en todo el mundo. Más de US$500 millones de esa cifra han sido recaudados en China, donde se ha convertido en todo un éxito de público, que acude a las salas acompañado de sus mascotas.