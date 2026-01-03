Los 15 filmes más esperados del 2026: Avengers, Dune, Spider-Man y el regreso de grandes directores

Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para el 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes —los nuevos Avengers, Spider-Man o Supergirl— y también los trabajos de cineastas consagrados como Christopher Nolan, Emerald Fennell, Greta Gerwig, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar o Steven Spielberg.

Sin olvidar las nuevas entregas de The Devil Wears Prada, Dune o Toy Story, y del salto al cine de Mandalorian and Grogu. Estas son las 15 películas más esperadas del 2026:

The Odyssey

Uno de los títulos más esperados es la adaptación de La odisea, a cargo de Christopher Nolan y con Matt Damon como Odiseo, en un espectacular reparto que también cuenta con Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron. Habrá que esperar al 17 de julio para ver esta cinta, la primera grabada enteramente con cámaras Imax.

The Devil Wears Prada 2

Desde que se anunció que habría secuela del filme que en 2006 lanzó al estrellato a Anne Hathaway, los seguidores se han volcado con entusiasmo. Cada look de Hathaway y Meryl Streep en el rodaje ha sido analizado con lupa, y al reparto, además de Emily Blunt y Stanley Tucci, se han sumado caras nuevas, como Sydney Sweeney y Kenneth Branagh. Se estrenará el 30 de abril.

Avengers: Doomsday

Poco se sabe de esta nueva entrega de los Avengers, más allá de la larga lista de nombres que aparecen en ella y de que no se estrenará hasta el 18 de diciembre. Chris Evans —retirado como Capitán América en Endgame— es el último nombre en sumarse a compañeros como Robert Downey Jr. (ahora como villano), Chris Hemsworth, Pedro Pascal y Florence Pugh.

Mandalorian y Grogu

El éxito de la serie The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, llega a la gran pantalla con el mandaloriano y Grogu como protagonistas de una historia de la saga Star Wars, en la que Baby Yoda se vuelve más independiente. Sigourney Weaver y Jeremy Allen White (como Rotta the Hutt, hijo de Jabba the Hutt) se incorporan a esta película, prevista para mayo.

Wuthering Heights

La británica Emerald Fennell, tras deslumbrar con la serie Killing Eve y el filme Promising Young Woman, se atreve con una nueva adaptación de Cumbres borrascosas, una de las grandes historias de la literatura inglesa. Los protagonistas serán Jacob Elordi y Margot Robbie. Su estreno está previsto para febrero.

Dune 3

También hay gran expectación por la continuación de la saga Dune, creada para el cine por el canadiense Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya. En esta nueva entrega, que se estrenará a final de año, tendrán mayor presencia Florence Pugh y Anya Taylor-Joy, junto con los habituales Josh Brolin, Javier Bardem y Rebecca Ferguson. Se incorpora Robert Pattinson.

Digger, de Alejandro González Iñárritu

En octubre llegará a las salas Digger, el nuevo filme del director mexicano Alejandro González Iñárritu, con Tom Cruise como protagonista. Una “comedia de proporciones catastróficas”, según el propio actor.

Disclosure Day

En junio se estrenará el nuevo trabajo de Spielberg: Disclosure Day, una historia de ciencia ficción con Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth y Eve Hewson, que plantea qué haríamos si descubriéramos que no estamos solos en el universo.

Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland vuelve a meterse en el traje de Spider-Man en la cuarta entrega de la saga protagonizada por él, tras Homecoming (2017), Far From Home (2019) y No Way Home (2021), que fue la película más taquillera del mundo ese año, con una recaudación de 1.910 millones de dólares.

Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar

El argentino Leonardo Sbaraglia y la hispanoargentina Bárbara Lennie protagonizan el nuevo trabajo de Almodóvar, que se centra en Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente de diciembre, y que encuentra en su pareja, Bonifacio, una tabla de salvación.

Narnia: The Magician's Nephew

Tres años después de arrasar con Barbie, Greta Gerwig dirige una nueva versión de The Chronicles of Narnia, que servirá como precuela y adapta The Magician’s Nephew (El sobrino del mago), la sexta novela de la saga de C. S. Lewis. Daniel Craig, Carey Mulligan y Emma Mackey encabezan el reparto. Se estrenará en noviembre.

Toy Story 5

El 19 de junio llegará la quinta entrega de Toy Story, más de 30 años después de la original, de 1995. Esta vez, los juguetes se enfrentan a la tecnología, que amenaza los juegos tradicionales.

The Social Reckoning

En una especie de continuación de The Social Network, Aaron Sorkin regresa al mundo de Facebook para contar cómo se destaparon sus secretos más oscuros. Jeremy Allen White y Mikey Madison protagonizan este filme, que se estrenará en octubre.

Michael

Jaafar Jackson interpreta a su tío Michael en un biopic sobre el “rey del pop”, dirigido por Antoine Fuqua, que se estrenará el 24 de abril. Es un retrato de la vida y legado de uno de los artistas más influyentes del mundo.

Supergirl

Supergirl: Woman of Tomorrow, protagonizada por Milly Alcock, narra la historia y el oscuro origen de Kara Zor-El antes de llegar a la Tierra. Es un intento por recuperar a un personaje que no ha terminado de conectar con el público. Se estrenará el 26 de junio.