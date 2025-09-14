Owen Cooper gana el Emmy a mejor actor por Adolescencia y se convierte en el más joven en lograrlo

La historia de un joven acusado de asesinato se convirtió en una de las series más aclamadas de Netflix en el 2025. La actuación del británico Owen Cooper fue destacada por la crítica y hoy le valió su primer premio Emmy.

Con tan solo 15 años, Cooper —quien interpreta a Jamie Miller en la miniserie— se convirtió en el ganador más joven en la historia de la academia, al recibir el galardón como mejor actor de reparto en una serie limitada o antología.

Para el joven actor, su papel en Adolescencia no solo lo llevó al radar de productores y directores, sino que también marcó el inicio de su carrera actoral. Fue su desempeño, especialmente en el tercer episodio, lo que lo consolidó como una nueva promesa en la actuación.

Durante su discurso, Cooper expresó su asombro al recibir la estatuilla y destacó que “cuando un actor escucha, se concentra y sale de su zona de confort, se pueden lograr grandes cosas”.

“Yo no era nada hace tres años y estoy aquí ahora”, dijo el actor al referirse a su proceso de aprendizaje. “Si te concentras y sales de tu zona de confort, ¿qué importa si te avergüenzas? Todo puede ser posible”, afirmó.

Cooper agradeció a su familia por el apoyo, al equipo de producción de Adolescencia y a quienes lo respaldaron, como Netflix. Con voz temblorosa, pronunció su discurso, lo que generó orgullo entre sus compañeros de elenco. La serie recibió 13 nominaciones en esta edición.

Otra de las ganadoras por esta producción fue Erin Doherty, quien recibió el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie limitada o antología, por su papel como Briony Ariston.

Junto a ellos, Stephen Graham fue reconocido como mejor actor principal en una serie limitada o antología por su interpretación de Eddie Miller, padre del protagonista.

La sorpresa continuó cuando Adolescencia fue premiada como la mejor serie limitada o antológica del 2025, consolidándose como una de las producciones más destacadas de la gala.

¿De qué trata la serie Adolescencia?

Estrenada en marzo, la serie británica Adolescencia sumerge al espectador en la mente de Jamie Miller, un adolescente de 13 años señalado como principal sospechoso del asesinato de una compañera de colegio. A lo largo de la trama, emergen verdades ocultas durante los interrogatorios, lo que intensifica la tensión narrativa.

Desde el primer episodio, Jamie revela un conflicto emocional profundamente marcado por la violencia intrafamiliar y traumas que ofrecen pistas clave para comprender su comportamiento y las circunstancias que lo llevaron al límite.

Con solo cuatro episodios de una hora cada uno, Adolescencia aborda con crudeza asuntos de alta complejidad: el acoso sexual, el machismo, el impacto de las redes sociales, el deterioro del sistema educativo y las relaciones cada vez más fracturadas entre padres e hijos.