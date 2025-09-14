Sydney Sweeney, Scarlett Johansson y Lisa deslumbran en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025

En una noche dedicada a reconocer los mejores reality shows, comedias y series de la televisión internacional, los Emmy regresaron en su 77.ª edición para resaltar la evolución del entretenimiento televisivo. El evento estuvo marcado por el glamur, la elegancia y los nuevos estilos presentados por las celebridades.

Desde el Peacock Theater, en Los Ángeles, California, desfilaron figuras como Jenna Ortega, reconocida por la serie Wednesday, y Lisa, cantante del grupo BlackPink, quienes deslumbraron en la alfombra roja, donde artistas del mundo del entretenimiento televisivo buscaron llevarse un galardón.

Entre los nominados más destacados de la noche figura la serie Severance, con 27 nominaciones, así como personalidades de la talla de Pedro Pascal o la gran revelación del año, Owen Cooper, quien se convirtió en el nominado más joven tras su actuación en la serie Adolescente.

La velada comenzó con la premiación a Seth Rogen como mejor actor principal en una serie de comedia, y Jean Smart, ganadora como mejor actriz principal en esa misma categoría.

Uno de los momentos más memorables fue la icónica alfombra roja, donde nominados y estrellas del mundo televisivo, así como invitados especiales, sorprendieron con sus atuendos. Desde piezas de Chanel, Armani o Dior, los vestuarios se convirtieron en íconos de la moda.

Estos son algunos de los mejores atuendos de la velada:

Jenna Ortega

Jenna Ortega llega a la 77ª ceremonia anual de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, California, EE.UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

Owen Cooper

El actor inglés Owen Cooper llega a la 77ª ceremonia anual de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, California, EE.UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

Kate Hudson

Kate Hudson llega a la 77.ª ceremonia anual de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, California, EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

Brittany Snow

Rittany Snow llega a la 77.a ceremonia anual de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, California, EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE).

Malin Akerman

La actriz sueca Malin Akerman llega a la 77ª ceremonia anual de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, California, EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

Jude Law

El actor británico Jude Law llega a la 77ª ceremonia anual de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, California, EE.UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

Selena Gómez

La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez llega a la 77ª ceremonia anual de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, California, EE.UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

Dewayne Perkins

Dewayne Perkins llega a la 77.ª ceremonia anual de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, California, EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

Marta Pozzan

La actriz italiana Marta Pozzan llega a la 77ª ceremonia anual de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, California, EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE).

Sydney Sweeney

El actor estadounidense Sydney Sweeney llega a la 77ª ceremonia anual de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, California, EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE).

Scarlett Johansson y Colin Jost

La actriz estadounidense Scarlett Johansson (izq.) y el comediante estadounidense Colin Jost (der.) llegan a la 77.ª ceremonia anual de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, California, EE.UU. (Foto Prensa Libre: EFE).

Supriya Ganesh

La actriz estadounidense Supriya Ganesh llega a la 77.ª ceremonia anual de los Premios Emmy, celebrada en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

