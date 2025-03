Adolescencia: la historia real que cautivó la cruda temática de la serie de Netflix

Por su estilo crudo y realista, la miniserie Adolescencia se ha convertido rápidamente en el estreno más impactante de la plataforma Netflix, llevando al público a reflexionar sobre la crianza de las nuevas generaciones y la vulnerabilidad que tienen ante las redes sociales, las amistades y el crecimiento.

La trama adentra al público en la mente de Jamie Miller, un adolescente de 13 años que enfrenta conflictos emocionales debido al tipo de crianza recibida, al acoso que sufre por parte de sus compañeros por ser célibe y al desinterés del sistema educativo, lo que lo lleva a desarrollar una personalidad fría y calculadora, pero a la vez explosiva.

Estos hechos lo convierten en el principal sospechoso del asesinato de una de sus compañeras de clase. El desarrollo de la trama engancha a los espectadores de Netflix y los lleva a preguntarse cuál es la historia real que está detrás de tan espeluznante caso y quién sería el personaje capaz de cometer un crimen tan atroz.

La crudeza de la narrativa, los detalles perturbadores y la interpretación de los actores, que llevan esta serie a otro nivel, han hecho que muchos especulen sobre qué caso ha inspirado la trama.

Los creadores de la serie han revelado que esta historia está relacionada con varios casos de adolescentes que cometieron crímenes atroces. En una entrevista con CNN, Stephen Graham explicó que su motivación surgió tras conocer varios incidentes violentos que lo impactaron profundamente, lo que lo llevó a cuestionarse la relación entre la violencia juvenil y las circunstancias sociales que la rodean.

Tanto Jack Thorne como Stephen Graham, creadores de la miniserie, han aclarado que Adolescencia no sigue un caso específico, sino que está inspirada en una serie de homicidios cometidos por adolescentes, impulsados por la misoginia provocada por malas gestiones de crianza, el desinterés del sistema escolar y la falta de orientación por parte del gobierno y las comunidades.

En sus intervenciones con medios internacionales, Graham detalló que, aunque la trama de la serie es una mezcla de varios casos, la inspiración vino de un caso mediático.

“Hubo un incidente en el que un niño [supuestamente] apuñaló a una niña. Me sorprendió. Estaba pensando: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre en la sociedad donde un niño apuñala hasta la muerte a una niña? ¿Cuál es el incidente que lo provoca?’ Y luego ocurrió de nuevo, y de nuevo. Realmente quería arrojar luz sobre esto y preguntar: ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto?”, explicó Graham en una entrevista con Tudum, plataforma oficial de Netflix.

Después de ver ese caso e investigarlo, Graham resaltó que se dieron a la tarea de buscar otros casos similares: “Nuestro interés estaba enfocado en la cuestión de la ira masculina, y por eso comenzamos a buscar más historias de chicos, hombres, padres y amigos violentos”, agregó.

La repercusión del caso que Graham detalló rápidamente llevó a los internautas a conectar el caso del asesinato de Elianne Andam, una adolescente de 15 años que fue apuñalada en repetidas ocasiones por Hassan Sentamu, quien entonces tenía 17 años, en un centro comercial en Croydon, al sur de Londres, el 27 de septiembre de 2023.

Sentamu, quien fue acusado de apuñalar a la adolescente luego de una discusión por un oso de peluche, fue declarado culpable de su asesinato el pasado 16 de enero, según detalla el medio BBC.

Su condena llegó luego de que Sentamu admitió el homicidio, excusándose en que no tenía control de sus acciones debido a su autismo, hecho que no fue relevante para que las autoridades de Londres dictaran una sentencia condenatoria de 23 años.

En el juicio, los testigos aseguraron que el adolescente “no tenía control sobre sus acciones” al momento del asesinato, lo que generó un profundo impacto social y que podría haber llevado a Graham a inspirarse en la temática de la serie Adolescencia.

Hassan Sentamu, 18, has been found guilty of murdering 15-year-old Elianne Andam in Croydon.



Elianne was fatally stabbed outside Whitgift Centre on 27 Sept 2023.



Sentamu admitted manslaughter but denied murder, citing "loss of control."#ElianneAndam #Croydon pic.twitter.com/wPeTH3wRrl