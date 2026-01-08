Escenario
Actor Awards 2026: quiénes son los nominados a los premios del Sindicato de Actores
A pocos días de celebrarse la 32 edición de los Actor Awards, se anunció la lista de nominados, en la que destacan producciones como Una batalla tras otra y Frankenstein.
La actriz estadounidense Janelle James y el actor estadounidense Connor Storrie anuncian a Ariana Grande como nominada a Mejor Actriz de Reparto en una Película durante el anuncio de nominaciones a los 32.º Premios Anuales de los Actores. (Foto Prensa Libre: AFP)
Desde la plataforma de streaming Netflix se podrá disfrutar de la celebración de la 32.ª edición de los Actor Awards 2026, que se realizará el próximo domingo 1 de marzo.
La premiación, que cada año reconoce las mejores actuaciones del cine y la televisión, ya presentó la lista de nominados que han destacado por sus interpretaciones individuales, en dúo o en conjunto durante el último año.
Presentada por SAG-AFTRA, esta edición se transmitirá a partir de las 20.00 (ET), es decir, a las 19 horas en Guatemala, según destaca el comunicado de prensa de Actor Awards 2026.
Asimismo, se anunció que el actor Harrison Ford, reconocido por interpretar a personajes como Indiana Jones y Han Solo, será quien este año reciba el Premio a la Trayectoria de SAG-AFTRA, considerado el galardón de más alto honor del sindicato.
Con siete nominaciones, Una batalla tras otra encabeza la lista del 2026. Le siguen producciones como Sinners, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme.
El anuncio, que se dio el pasado 7 de enero, estuvo a cargo de Janelle James y Connor Storrie. Así quedó la lista completa:
Cine
Actor principal
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Jesse Plemons, Bugonia
Actriz principal
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Emma Stone, Bugonia
Actor de reparto
- Miles Caton, Sinners
- Benicio del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
Actriz de reparto
- Odessa A’Zion, Marty Supreme
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Elenco destacado en película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor elenco de dobles en película
- F1
- Frankenstein
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- One Battle After Another
- Sinners
Televisión
Actor en serie o película limitada
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Owen Cooper, Adolescence
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Actriz en serie o película limitada
- Claire Danes, The Beast in Me
- Erin Doherty, Adolescence
- Sarah Snook, All Her Fault
- Christine Tremarco, Adolescence
- Michelle Williams, Dying for Sex
Actor en serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Gary Oldman, Slow Horses
- Noah Wyle, The Pitt
Actriz en serie dramática
- Britt Lower, Severance
- Parker Posey, The White Lotus
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Actor en serie de comedia
- Ike Barinholtz, The Studio
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Ted Danson, A Man on the Inside
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
Actriz en serie de comedia
- Kathryn Hahn, The Studio
- Catherine O’Hara, The Studio
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
- Kristen Wiig, Palm Royale
Elenco destacado en serie dramática
- The Diplomat
- Landman
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Elenco destacado en serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- The Studio
Dobles de acción en serie
- Andor
- Landman
- The Last of Us
- Squid Game
- Stranger Things
