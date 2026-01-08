Actor Awards 2026: quiénes son los nominados a los premios del Sindicato de Actores

A pocos días de celebrarse la 32 edición de los Actor Awards, se anunció la lista de nominados, en la que destacan producciones como Una batalla tras otra y Frankenstein.

(L/R) US actress Janelle James and US actor Connor Storrie announce Ariana Grande as a nominee for Best Female Actor in a Supporting Role in a Motion Picture during the 32nd Annual Actors Awards nominations announcement at the SAG-AFTRA Foundation's Tom Hanks & Rita Wilson theatre in Los Angeles on January 7, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

La actriz estadounidense Janelle James y el actor estadounidense Connor Storrie anuncian a Ariana Grande como nominada a Mejor Actriz de Reparto en una Película durante el anuncio de nominaciones a los 32.º Premios Anuales de los Actores. (Foto Prensa Libre: AFP)

Desde la plataforma de streaming Netflix se podrá disfrutar de la celebración de la 32.ª edición de los Actor Awards 2026, que se realizará el próximo domingo 1 de marzo.

La premiación, que cada año reconoce las mejores actuaciones del cine y la televisión, ya presentó la lista de nominados que han destacado por sus interpretaciones individuales, en dúo o en conjunto durante el último año.

Presentada por SAG-AFTRA, esta edición se transmitirá a partir de las 20.00 (ET), es decir, a las 19 horas en Guatemala, según destaca el comunicado de prensa de Actor Awards 2026.

Asimismo, se anunció que el actor Harrison Ford, reconocido por interpretar a personajes como Indiana Jones y Han Solo, será quien este año reciba el Premio a la Trayectoria de SAG-AFTRA, considerado el galardón de más alto honor del sindicato.

Con siete nominaciones, Una batalla tras otra encabeza la lista del 2026. Le siguen producciones como Sinners, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme.

El anuncio, que se dio el pasado 7 de enero, estuvo a cargo de Janelle James y Connor Storrie. Así quedó la lista completa:

Cine

Actor principal

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Sinners
  • Jesse Plemons, Bugonia

Actriz principal

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, One Battle After Another
  • Emma Stone, Bugonia

Actor de reparto

  • Miles Caton, Sinners
  • Benicio del Toro, One Battle After Another
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Sean Penn, One Battle After Another

Actriz de reparto

  • Odessa A’Zion, Marty Supreme
  • Ariana Grande, Wicked: For Good
  • Amy Madigan, Weapons
  • Wunmi Mosaku, Sinners
  • Teyana Taylor, One Battle After Another

Elenco destacado en película

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor elenco de dobles en película

  • F1
  • Frankenstein
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning
  • One Battle After Another
  • Sinners

Televisión

Actor en serie o película limitada

  • Jason Bateman, Black Rabbit
  • Owen Cooper, Adolescence
  • Stephen Graham, Adolescence
  • Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
  • Matthew Rhys, The Beast in Me

Actriz en serie o película limitada

  • Claire Danes, The Beast in Me
  • Erin Doherty, Adolescence
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Christine Tremarco, Adolescence
  • Michelle Williams, Dying for Sex

Actor en serie dramática

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Noah Wyle, The Pitt

Actriz en serie dramática

  • Britt Lower, Severance
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Keri Russell, The Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Actor en serie de comedia

  • Ike Barinholtz, The Studio
  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Ted Danson, A Man on the Inside
  • Seth Rogen, The Studio
  • Martin Short, Only Murders in the Building

Actriz en serie de comedia

  • Kathryn Hahn, The Studio
  • Catherine O’Hara, The Studio
  • Jenna Ortega, Wednesday
  • Jean Smart, Hacks
  • Kristen Wiig, Palm Royale

Elenco destacado en serie dramática

  • The Diplomat
  • Landman
  • The Pitt
  • Severance
  • The White Lotus

Elenco destacado en serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

Dobles de acción en serie

  • Andor
  • Landman
  • The Last of Us
  • Squid Game
  • Stranger Things

