Actor Awards 2026: por qué cambiaron de nombre los SAG Awards

Con la llegada de un nuevo año, las premiaciones vuelven a captar la atención del mundo. Sin duda, una de ellas es The Actor Awards, en la que se reconoce a los actores y actrices más destacados de la temporada.

El premio, que celebra en el 2026 su 32 edición, llega con un nuevo nombre: ahora se denomina oficialmente The Actor Awards, aunque continuará siendo presentado por SAG-AFTRA. Este cambio responde a una visión de futuro, con el objetivo de que el galardón sea más reconocido a escala global.

Según destaca el área de prensa, desde el inicio del programa, la estatuilla otorgada se ha llamado The Actor, por lo que “adaptar el nombre del programa al del premio tenía todo el sentido”, afirman.

En esta nueva etapa, con The Actor Awards como nombre oficial, se busca brindar un reconocimiento más claro al público nacional e internacional sobre la esencia del evento: “Honramos a actores de cine y televisión. Centrar el nombre en estos dos aspectos se convirtió en la estrategia más clara y directa para esta nueva etapa del programa”, indica el pronunciamiento oficial.

En su página web, The Actor Awards explica que, a partir del 2026, ese será el nombre del programa presentado por SAG-AFTRA, pero que la esencia sigue siendo la misma: “actores que honran a otros actores”.

Asimismo, detallan que el nuevo paso fue dado con entusiasmo, ya que busca reflejar con mayor claridad la identidad y el valor del premio, además de mostrar su crecimiento futuro. La intención es que su prestigio se mantenga e incremente.

La noticia del cambio se dio el pasado 14 de noviembre del 2025, cuando Jon Brockett, productor ejecutivo de la transmisión, y JoBeth Williams, actriz y presidenta del Comité de Premios de SAG-AFTRA, anunciaron el nuevo nombre.

“Finalmente podemos reconocer plenamente esa fusión y alinearla con el nombre de nuestra estatuilla: El Actor”, destacaron Brockett y Williams, según declaraciones recopiladas por Billboard.

Esta premiación, que honra exclusivamente a actores y actrices, entrega 15 galardones en cine y televisión, premios que son votados por miembros de SAG-AFTRA, gremio compuesto por más de 160 mil personas.

Para esta edición, se anunció que The Actor Awards se transmitirán en vivo y a escala global el domingo 1 de marzo, exclusivamente por Netflix. Producciones como Una batalla tras otra, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme han sido algunas de las destacadas.