Bruce Willis: qué se sabe del mensaje reciente que publicó su esposa y por qué generó especulaciones

La esposa del actor Bruce Willis publicó un mensaje reciente en redes sociales que alarmó a sus seguidores. Esto se sabe sobre la salud del actor.

El actor Bruce Willis detuvo su carrera luego de haberse oficializado que padecía afasia. (Foto Prensa Libre: AFP)

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, publicó un mensaje en redes sociales que encendió las alarmas entre los seguidores del actor y la prensa internacional. En dicha publicación, rememoró anécdotas compartidas con el intérprete.

“Ayer llevé a los niños a Magic Mountain con unos amigos. La última atracción en la que nos subimos fue Viper y, vaya, la recordaba mucho más divertida de lo que realmente fue. No ha envejecido bien. Pero la última vez que me subí fue con Bruce, allá por 2008. Y aquella vez fue DIVERTIDO. Estoy bastante segura de que no se puede llevar cámara en esas atracciones, pero me alegro mucho de que él lo hiciera”, escribió Heming Willis.

“Sus comentarios. Su risa. Siempre hacía que todo fuera divertido. Así era él, pura diversión. Lo quiero. Y, sencillamente, echo de menos que sea mi compañero de aventuras. Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso sobre mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy muy afortunada de conocer este tipo de amor”, agregó.

Aunque la muerte del actor no ha sido confirmada, el mensaje ha encendido las alarmas debido a la demencia frontotemporal que padece, un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta distintas capacidades cognitivas, según medios internacionales.

El estado de salud de Bruce Willis

A lo largo de su enfermedad, sus seres queridos han compartido diversas actualizaciones sobre el estado de salud de Willis. De acuerdo con la prensa extranjera, el primer síntoma fue la afasia, que consiste en presentar dificultades para hablar.

Esto ha repercutido en su lenguaje, comportamiento y habilidades cognitivas. Según especialistas en salud, este trastorno no tiene cura y puede afectar distintas capacidades, incluidas la lectura y la escritura.

En otra publicación más reciente, Heming Willis recordó el inicio de la relación: “Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso sobre mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy muy afortunada de conocer este tipo de amor”.

