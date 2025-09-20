Bruce Willis reaparece sonriente en una foto familiar, pese a sus problemas de salud

Bruce Willis, actor estadounidense de 70 años, reapareció en público por medio de una imagen compartida por su hija Scout, producto de su matrimonio con la también actriz Demi Moore.

En la imagen aparecen Scout, su hermana Tallulah y el intérprete, los tres sonrientes en la comodidad de su hogar.

“Nos encanta ver a Bruce Willis rodeado del amor de su familia y, aunque sus apariciones en redes sociales son cada vez más raras, su hija Scout compartió una foto en la que ella y su hermana Tallulah disfrutan de un momento en familia con el legendario actor hollywoodense”, publicó la revista Quién en su cuenta de Instagram.

Aunque la prensa internacional difundió la imagen este 20 de septiembre, esta fue publicada originalmente hace pocos días en Instagram.

¿Cuál es la enfermedad que padece Bruce Willis?

El actor padece demencia frontotemporal, según distintas fuentes. Este término hace referencia a un grupo de afecciones cerebrales que afectan los lóbulos frontal y temporal del cerebro, según la Clínica Mayo.

Estas zonas cerebrales se relacionan con la personalidad, la conducta y el lenguaje, razón por la que el actor ya no se comunica con fluidez.

Aunque se encuentra retirado del cine, Willis es recordado por producciones como Assassin, Conspiración en Hollywood, Sin City, El sexto sentido, Mi encuentro conmigo, Seduciendo a un extraño, entre otras.