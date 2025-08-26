“Es muy activo”: esposa de Bruce Willis revela el estado del actor por su demencia frontotemporal

Escenario

“Es muy activo”: esposa de Bruce Willis revela el estado del actor por su demencia frontotemporal

La modelo y esposa de Bruce Willis, Emma Heming, reveló en una entrevista que el actor, pese a sufrir una demencia frontotemporal, sigue "muy activo" y goza de "buena salud".

EFE

|

Bruce Willis

El actor estadounidense Bruce Willis y su actual esposa, la modelo Emma Hemingbruc (i), en una imagen de archivo. (Foto Prensa Libre: EFE/MICHAEL NELSON)

El actor estadounidense Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, sigue siendo “muy activo” y goza de “buena salud”, según dijo su esposa, la modelo Emma Heming Willis, en una entrevista.

“Él (Willis) todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla“, indicó Hemming Willis en el adelanto de una entrevista que se publicó este martes con la periodista estadounidense Diane Sawyer.

La esposa de Willis también aseguró que pese a que el “lenguaje se le está yendo“, ella y su familia han encontrado nuevas formas de comunicarse con el actor de ‘Die Hard’.

“Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente”, añadió.

LECTURAS RELACIONADAS

Bruce Willis fue visto el sábado, 19 de octubre, paseando con sus familiares.

Bruce Willis reaparece en Los Ángeles de paseo con su familia en un automóvil

Bruce Willis padece de una enfermedad que lo alejó de la actuación desde 2023.

Bruce Willis: la conmovedora fotografía que su hija compartió y muestra la lucha del actor contra la afasia

La modelo reveló que por momentos Willis todavía muestra “destellos de su personalidad”.

“Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen tan rápido”, contó.

En marzo de 2022, la familia del actor de 70 años anunció que Willis había sido diagnosticado con afasia, pero un año más tarde Heming reveló que el actor padecía demencia frontotemporal, un grupo de trastornos que afectan progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro que provocan cambios en el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Heming, que se casó con Willis en 2009, actualmente está promocionando el libro ‘The Unexpected Journey’, una guía sobre el cuidado de personas mayores que “nació del dolor” que le causó el diagnóstico de su esposo, según explicó a la revista People.

LECTURAS RELACIONADAS

Bruce Willis padece de una enfermedad que lo alejó de la actuación desde 2023.

La hija de Bruce Willis comparte emotivas fotos del actor que padece demencia frontotemporal

Taylor Swift

“Taylor Swift: The Eras Tour”: Cuándo se estrena en plataformas “streaming” la película que documenta la gira de la superestrella del pop

El libro estará disponible el 9 de septiembre.

Lea también: “Realmente extraño a mi papá hoy”: El estremecedor mensaje de la hija de Bruce Willis ante el estado de salud del actor estadounidense

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Bruce Willis Demencia Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre