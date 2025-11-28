Bruce Willis: ¿su familia donará su cerebro a la ciencia tras su muerte? La verdad sobre el rumor

El actor estadounidense Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, atraviesa una nueva etapa junto a su familia. Su esposa, Emma Heming Willis, comentó en una entrevista con People que celebraciones como el Día de Acción de Gracias y la próxima Navidad han cambiado debido a la enfermedad del actor.

“Es alegre, solo que es diferente”, dijo la también modelo, y añadió: “A Bruce le encantaba la Navidad, y nos encanta celebrarla con él”.

El diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD) llevó al actor a retirarse de la actuación. Esta experiencia inspiró a Heming a escribir el libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path (El viaje inesperado: encontrar fuerza, esperanza y a uno mismo en el camino del cuidado), una herramienta para acompañar a otras personas que cuidan a familiares enfermos.

El libro ha alcanzado los primeros lugares en las recomendaciones del The New York Times, una de las secciones favoritas del actor, quien era un gran lector.

¿Donación de cerebro a la ciencia? Lo que realmente se dijo

Recientemente, un artículo generó confusión al sugerir que la familia del actor estaría dispuesta a donar su cerebro a la ciencia tras su fallecimiento. La información surgió tras el lanzamiento del libro de Heming, pero la interpretación que circuló en redes sociales y algunos medios resultó inexacta.

Un artículo del sitio The WP Times, en el que se citó a Emma Heming Willis, incluyó una frase que provocó múltiples interpretaciones: “Considerar la donación de cerebro después de que un ser querido fallece”. Tras la publicación de The Unexpected Journey, muchos lectores asumieron que Emma había confirmado la donación del cerebro de Willis. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que una reflexión incluida en el libro se tomó fuera de contexto y fue presentada como un hecho.



El medio Excélsior reporta que Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, ha expresado su deseo de que su experiencia contribuya al avance del conocimiento médico sobre la demencia frontotemporal, una condición que aún es poco comprendida por la comunidad científica.

A través de su libro, The Unexpected Journey, Heming ha compartido el camino que ha recorrido como cuidadora. En sus declaraciones, explica que el estudio del tejido cerebral tras la muerte puede ser clave para mejorar los diagnósticos y tratamientos de esta enfermedad.

Este tipo de análisis permitiría detectar mutaciones genéticas y anomalías proteicas vinculadas con la demencia frontotemporal. Sin embargo, hasta ahora no se ha emitido una declaración oficial sobre la posibilidad de que Bruce Willis participe en ese proceso.

