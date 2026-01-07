Verificamos por usted: ¿Murió Bruce Willis y por qué se propagó esta información?

En redes sociales, el nombre de Bruce Willis se hizo tendencia y fue foco de noticias, luego de que sus seguidores se alarmaran por una publicación realizada por su esposa, Emma Heming, en la que reflexionaba sobre los momentos vividos con el actor.

Willis, quien enfrenta desde el 2022 complicaciones de salud, fue diagnosticado en marzo de ese año con afasia, un trastorno cognitivo que impide a una persona comprender correctamente el lenguaje, según destaca la BBC.

Este diagnóstico llevó al reconocido actor a alejarse del mundo de la farándula y de Hollywood. Un año después, su nombre volvió a figurar en los titulares, esta vez porque se anunció que había sido diagnosticado con demencia frontotemporal.

Este grupo de trastornos cerebrales, que afectan los lóbulos frontal y temporal del cerebro, ha sido parte del diagnóstico que el actor de Duro de matar y su familia han enfrentado por años.

Las publicaciones recientes de su esposa en la cuenta Emma Heming Willis han generado preocupación entre sus seguidores, pues fueron interpretadas como una despedida del actor.

Mensajes como “Hace 18 años se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”, acompañados de una fotografía de ambos, avivaron los rumores en redes sociales.

En las últimas horas, medios internacionales han desmentido la noticia propagada en redes sociales. Medios como Milenio destacan que Bruce Willis se encuentra “alejado por completo de la vida pública debido a su delicado estado de salud”.

Ni su esposa, Emma Heming Willis, ni sus hijas ni su exesposa, Demi Moore, han hablado sobre los rumores difundidos en redes sociales. Esta no es la primera vez que la familia Willis enfrenta una situación similar. En el 2025, usuarios sacaron de contexto una reflexión incluida en The Unexpected Journey, y asumieron que Emma había confirmado la donación del cerebro de Willis, lo cual fue desmentido tiempo después.

En su página oficial, Emma Heming Willis ha señalado que “Bruce siempre ha creído en usar su voz para concientizar sobre temas importantes”, por lo que ella busca visibilizar la enfermedad que padece el actor, apoyar a los cuidadores e impulsar un tratamiento y una cura.