La escena de Jack Ryan que se hizo viral tras la captura de Maduro y resalta el papel clave de Venezuela

Luego de la ejecución de la denominada Operación Resolución Absoluta en territorio venezolano —con la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, dentro de una instalación militar cercana a Caracas—, internautas comenzaron a vincular el operativo con una escena de la serie Jack Ryan, de Tom Clancy, en la que se plantea a Venezuela como una potencial amenaza geopolítica.

La escena, protagonizada por el actor estadounidense John Krasinski, ha llevado a muchos seguidores de la producción a reflexionar sobre el papel de Venezuela en el escenario internacional. En ella se expone cómo “estados frágiles pueden ser utilizados como puntos estratégicos de la influencia internacional”.

La producción, disponible en la plataforma de streaming Prime Video, narra la historia de Jack Ryan, un analista de la CIA que, tras rastrear un cargamento sospechoso en la selva venezolana, viaja a Sudamérica para investigar.

Cuando está a punto de descubrir una gran conspiración, el presidente lanza un contraataque que lo afecta directamente y lo obliga a recorrer Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia y Venezuela, en una misión por descifrar el plan del mandatario y devolver la estabilidad a un país al borde del colapso, destaca la sinopsis de Prime Video.

La segunda temporada lleva a Jack Ryan a una exploración por Venezuela y a conflictos que van más allá de la simple comprensión. Ocho años después del estreno de esa entrega, internautas asociaron una escena donde Ryan plantea ante estudiantes cuál país representaría una amenaza a nivel mundial.

Bajo la pregunta “¿Cuál creen que es la amenaza más importante del escenario mundial?”, el protagonista busca explicar cómo “estados frágiles pueden ser utilizados como puntos estratégicos de la influencia internacional”.

Para ilustrar este punto, Ryan pone de manifiesto los ingentes recursos del país latinoamericano, lo que representa una amenaza para los intereses internacionales, debido a la riqueza que posee Venezuela por su petróleo y oro, destaca AS Prensa.

La escena, aunque basada en la ficción, ha despertado interés entre los internautas, quienes la relacionan con los recientes acontecimientos en Venezuela y las enseñanzas planteadas por Jack Ryan en la serie.

Al consultar a sus alumnos cuál sería la mayor amenaza en el escenario mundial, estos mencionan países como Rusia, China e incluso Corea del Norte. Sin embargo, Ryan pregunta si alguien ve a Venezuela como una amenaza o motivo de preocupación.

Al explicar que ese país sudamericano posee el mayor yacimiento de petróleo del planeta y más oro “que todas las minas de África juntas”, el personaje replantea: “Venezuela es posiblemente el mayor recurso de petróleo y minerales del planeta”, lo que explica el creciente interés internacional.

Luego vuelve a preguntar: si Venezuela es tan rica, ¿por qué atraviesa una de las mayores crisis humanitarias de la historia moderna? Ryan explica que esto se debe a que, según la escena mundial, se trata de un “Estado fallido”, es decir, un país que ha perdido drásticamente el control efectivo de su territorio y población.

La escena ha captado la atención en redes sociales, donde los usuarios indagan sobre la importancia de Venezuela y buscan relacionar los hechos actuales con las reflexiones planteadas en la ficción.