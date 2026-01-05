¿Qué pasó con la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y qué se sabe de un infiltrado de la CIA?

Como si se tratara de una película de acción, el gobierno de Estados Unidos habría utilizado a infiltrados en Venezuela para ejecutar la denominada Operación Resolución Absoluta, que culminó con la captura de Nicolás Maduro la madrugada del pasado 3 de enero.

Según publicó The New York Times, las autoridades estadounidenses recurrieron a un infiltrado cercano a Maduro para obtener información clave: sus lugares de residencia, entorno más cercano, agenda y rutinas.

De acuerdo con medios internacionales como RTVE, el infiltrado habría sido reclutado por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con quienes estuvo en contacto durante meses para planificar la operación.

El infiltrado, según destaca The New York Times, fue pieza clave en el desarrollo del operativo. Vigiló a Maduro e informó sobre sus movimientos en los días previos y durante las horas cercanas al despliegue, mientras una flota de drones sobrevolaba Venezuela para apoyar la ejecución del plan.

Este acercamiento con el infiltrado se habría iniciado en agosto, mes en que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de EE. UU. anunciaron el aumento de la recompensa por información que condujera al arresto o condena de Nicolás Maduro, elevándola a US$50 millones (más de Q383 millones).

El monto fue ofrecido bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos, que contempla pagos a quienes proporcionen información clave para la detención de líderes vinculados al narcotráfico. Así lo detalla un comunicado oficial emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Datos recopilados por The New York Times resaltan que “la CIA tenía un grupo de agentes sobre el terreno en Venezuela trabajando clandestinamente desde agosto”. Aunque no se ha detallado cómo se hizo el contacto con la parte infiltrada, se conoce que sí se habrían utilizado los fondos de la recompensa ofrecida por el Departamento de Estado.

Exfuncionarios destacaron al medio estadounidense que “la agencia claramente contó con la ayuda de la recompensa de US$50 millones”. Asimismo, fuentes compartieron que tanto la CIA como los analistas de operaciones especiales tenían a Maduro “intervenido” desde el inicio del plan de acción.

La información proporcionada por la parte infiltrada dio como resultado el desarrollo de la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una instalación militar cerca de Caracas, ya que estos habían anticipado dónde dormirían esa noche y cómo era su guardia pretoriana de guardaespaldas cubanos, destaca El País.

Otro de los puntos clave del desarrollo del plan contemplaba dejar sin electricidad parte de Caracas para que los helicópteros pudieran llegar hasta la base sin ser detectados.

El País también resalta que este contacto se logró gracias a que “un pequeño equipo de la CIA viajó en agosto de forma encubierta a Caracas, donde empezó a tejer contactos hasta encontrar un informante dentro del gobierno de Maduro”.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de EE. UU., Dan Caine, comentó que la operación se realizó "después de meses de trabajo de los compañeros de inteligencia para averiguar y entender cómo se movía, dónde vivía, dónde viajaba, qué comía, qué vestía, qué mascotas tenía...", según RTVE.

Hasta el momento, la CIA mantiene en resguardo los datos de la parte infiltrada en Venezuela, aunque medios internacionales destacan que la recompensa fue parte del motivo del acercamiento.

Por su parte, Maduro compareció ante un juzgado en Nueva York el 5 de enero, donde se le señaló por los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como por colaborar con diversas organizaciones delictivas.