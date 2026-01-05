Nicolás Maduro: las 7 claves de la detención ejecutada por EE. UU. y qué se revela de Guatemala en la imputación

Estados Unidos ejecutó el 3 de enero de 2026 una incursión militar y de inteligencia en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un hecho sin precedentes en América Latina.

La operación, conocida como “Resolución Absoluta”, fue el resultado de meses de vigilancia, uso de drones, espionaje y control aéreo que permitieron a fuerzas estadounidenses actuar directamente en Caracas.

Washington acusa a Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico y terrorismo, y sostiene que su captura forma parte de una estrategia de seguridad nacional.

En solo tres días, Venezuela pasó de un régimen consolidado a una transición forzada, con impacto regional directo y señales claras para países como Guatemala.

1. Una captura sin precedentes

La detención de Maduro por fuerzas estadounidenses no tiene antecedentes en la historia reciente de América Latina.

El hecho rompió de forma inmediata el equilibrio político en Venezuela y dejó al régimen chavista sin su principal figura de poder en cuestión de horas.

La captura fue el resultado de la operación secreta “Resolución Absoluta”, planificada durante meses con base en inteligencia, espionaje electrónico y vigilancia aérea con drones. Fuentes estadounidenses señalan que el plan se activó cuando se confirmó la ubicación exacta de Maduro.

El operativo incluyó vuelos a baja altura y la supresión de defensas, con bombardeos selectivos que permitieron la incursión y la extracción del mandatario desde Caracas.

2. Acusaciones federales graves

Estados Unidos acusa a Maduro de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para usar ese armamento en actividades criminales.

Según la Fiscalía, lideró durante más de dos décadas una red criminal ligada al cartel de los Soles, en coordinación con organizaciones catalogadas como terroristas por Washington.

Imagen compartida por el presidente Donald Trump en la que se observa a Nicolás Maduro esposado y con los ojos cubiertos a bordo de un buque de la Armada de Estados Unidos, tras su captura. (Foto Prensa Libre: EFE/ @realdonaldtrump)

3. Washington toma el control del escenario

Tras la captura, Trump afirmó que Estados Unidos “está a cargo” de Venezuela y dejó claro que no se trata solo de un proceso judicial, sino de una reconfiguración política.

Trump exigió acceso total al país, incluyendo petróleo, carreteras e infraestructura estratégica, y lanzó advertencias a la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre las consecuencias de no cooperar.

4. Transición acelerada y bajo presión

Inicialmente, el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio avaló un diálogo condicionado con el nuevo liderazgo venezolano, pero advirtió que EE. UU. “juzgará por lo que hagan, no por lo que digan”.

Tras nuevas declaraciones de Trump y el aumento de la presión política y militar, dos días después de la incursión estadounidense Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela, en un proceso marcado por la tensión, la incertidumbre enmarcadas en protestas alrededor del mundo en posiciones divididas.

5. Guatemala en la ruta del narcotráfico

Centroamérica y países como Guatemala quedan bajo señal de alerta por posibles vínculos entre política y crimen organizado.

Guatemala es señalada como punto de trasiego de cocaína en la acusación de Estados Unidos contra Maduro, a quien la Fiscalía de EE. UU. señala de liderar durante más de dos décadas una red internacional de narco, apoyada por altos funcionarios de su régimen y familiares, dedicada al envío de droga a territorio estadounidense.

El expediente indica que las rutas desde Venezuela hacia EE. UU. atravesaban Centroamérica, incluyendo Guatemala, y que operaban mediante redes de corrupción que garantizaban el paso de los cargamentos y mantuvieron activas estas rutas durante años.

La acusación también alcanza a Cilia Flores, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Diosdado Cabello y organizaciones criminales internacionales, y expone —según EE. UU.— el impacto regional del narcotráfico y los riesgos que estas estructuras representan para países como Guatemala.

Hasta ahora, el gobierno guatemalteco se ha limitado a fijar su postura sobre los acontecimientos y su impacto en Venezuela. En un comunicado, el Gobierno y el presidente Bernardo Arévalo respaldaron al pueblo venezolano para reconstruir su democracia, se reiteró que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo y se advirtió sobre la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico en la región.

6. Venezuela en tensión: ¿dónde queda Guatemala?

La captura de Maduro redefine las reglas del juego geopolítico en la región.

Estados Unidos volvió a usar la fuerza como mensaje político en Venezuela y, para el internacionalista Roberto Wagner, eso confirma que el orden internacional basado en reglas está cediendo. “No estamos viendo reglas, estamos viendo fuerza”, advierte, al señalar que Washington busca un cambio de régimen y reafirma su liderazgo regional en medio de su disputa estratégica con China.

Venezuela, subraya Wagner, no puede verse como un hecho aislado. Tras más de dos décadas de chavismo, un país petrolero terminó en crisis económica, migración masiva y pérdida de soberanía. “Es una soberanía que Venezuela cedió”, afirma, al mencionar la influencia de Cuba, Rusia e Irán y los conflictos regionales como el de Guyana.

Para Guatemala y Centroamérica, el episodio funciona como una advertencia directa. “Estados Unidos ha regresado a jugar una figura de que ellos mandan en esta región”, sostiene Wagner. Ante ese escenario, plantea que Guatemala debe leer su valor geopolítico.

Captura de pantalla de la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que muestra el momento del ataque a una lancha cerca de Venezuela. (Foto Prensa Libre: EFE)

7. Maduro se declara inocente y “prisionero de guerra” ante tribunal de EE. UU.

Durante su primera comparecencia en Nueva York, Maduro afirmó ante el juez federal que es “prisionero de guerra” tras su captura en Caracas, en una declaración política con la que busca cuestionar la legitimidad del proceso judicial en su contra por cargos de narcoterrorismo.

La afirmación se produjo durante una audiencia de menos de una hora en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una de las más influyentes de Estados Unidos, donde el presidente venezolano acompañado de su esposa, Cilia Flores, se declaró no culpable y quedaron citados para una nueva comparecencia el próximo 17 de marzo.

El presidente venezolano capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal para su comparecencia en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 5 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

