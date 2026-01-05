EN VIVO: Nicolás Maduro comparece ante juez federal en Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecen este lunes ante un tribunal federal de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en la que es su primera audiencia tras su captura y traslado desde Venezuela, coordinado por el ejército estadounidense el 3 de enero.

La audiencia está programada para las 12.00 horas (hora local), según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo del juez Alvin K. Hellerstein.

Las acusaciones, formuladas en el 2020 por la Fiscalía, sostienen que el mandatario habría coordinado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.

Maduro está acusado de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo; conspiración para la importación de cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por la prensa estadounidense.

Maduro ha guardado prisión en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), la cual ha albergado a reclusos tan notorios como Joaquín “El Chapo” Guzmán, el rapero Sean "Diddy" Combs y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Se encuentra en Brooklyn y se le ha llegado a llamar un “infierno en la Tierra”. Es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad, junto con la de Rikers, y ha sido objeto de denuncias por la falta de personal, la delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas.

05 de enero 2026, 10.30h EE. UU. niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela

El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas asegura que su país no está ocupando ningún territorio.

Mike Waltz descarta ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la detención de Nicolás Maduro y la posterior decisión de gobernar el país sudamericano hasta que haya una transición política supongan una ocupación.

"No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo”, afirma Waltz.

"Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos y no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea utilizado como base de operaciones por los adversarios, competidores y rivales de nuestra nación, los Estados Unidos", señala el embajador de Estados Unidos ante la ONU pic.twitter.com/NzpzRcX7wH — Noticias ONU (@NoticiasONU) January 5, 2026

05 de enero 2026, 10.15h Rusia tacha de "operación criminal" la intervención de EE. UU. en Venezuela

El representante ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzya, califica la acción militar estadounidense como "un acto de agresión" y advierte de que el llamado "orden mundial basado en reglas" promovido por Estados Unidos y algunos de sus aliados se ha aplicado "de forma selectiva, según intereses políticos", generando "consecuencias negativas para la estabilidad internacional".

#ÚLTIMAHORA | Rusia condena en la ONU la "operación criminal" de EE.UU. en Venezuela y pide liberar a Maduro. pic.twitter.com/B4RjcjXyzQ — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 5, 2026

05 de enero 2026, 09.45h Hijos de Nicolás Maduro integran comisión que buscará en EE. UU. su liberación

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los hijos de la pareja presidencial, el diputado Nicolás Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavida Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores, forman parte de la instancia, creada durante un consejo de ministros encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

05 de enero 2026, 09.35h Jefe de la ONU pide respeto al derecho internacional en el Consejo de Seguridad sobre Venezuela

El secretario general de la ONU, António Guterres, pide respetar la independencia política de los Estados después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y afirmara estar a cargo del país sudamericano.

"Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que podría sentar respecto de cómo se conducen las relaciones entre los Estados", lee la subsecretaría general Rosemary DiCarlo, citando las declaraciones de Guterres.

#ÚLTIMAHORA | El secretario general de la ONU, pide que se respete el derecho internacional tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela. pic.twitter.com/xCBEAgUuzF — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 5, 2026

05 de enero 2026, 09.15h Petroleras estadounidenses abren al alza en Wall Street tras captura de Maduro

Chevron gana 4.45% a US$162.83 por acción, Exxon Mobil sumaba 1.73% a US$124.77 y ConocoPhillips avanzaba 4.15% a US$100.71.

La bolsa de Nueva York abre al alza este lunes, impulsada por las grandes compañías petroleras luego de que la Casa Blanca las instó a explotar las enormes reservas de crudo de Venezuela.

05 de enero 2026, 09.05h Israel acusa a Maduro de lavar dinero de Hizbulá con respaldo de Irán

"El primer ministro (Benjamín Netanyahu) ha declarado que Irán exporta su terrorismo a Venezuela para perjudicar a Israel y Estados Unidos, y que ha estado trabajando en connivencia con el régimen de Maduro", señala la portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian.

Agrega que Venezuela forma parte del “eje del terror (iraní”, ya que Maduro presuntamente encabeza un régimen terrorista que utiliza Venezuela como plataforma para el narcotráfico y el lavado de dinero.

05 de enero 2026, 08.45h Sheinbaum se pronuncia sobre la intervención de EE. UU. en Venezuela

La presidenta de México afirma que América “no pertenece a una doctrina ni a una potencia” tras la operación militar con que el gobierno de Donald Trump sacó por la fuerza de Venezuela a Nicolás Maduro y a su esposa.

🔴 Sheinbaum descarta, por ahora, tener una llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump, pero reitera que hay coordinación y colaboración en temas binacionales.https://t.co/xs7QRYIoNc pic.twitter.com/s9qQrfANnI — El Universal (@El_Universal_Mx) January 5, 2026

05 de enero 2026, 08.30h Gustavo Petro dice que tomará "de nuevo las armas" ante amenazas de Trump

El presidente de Colombia afirma que tomará "de nuevo las armas" ante las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump, en medio de tensiones crecientes entre ambos líderes tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero.

"Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente", escribe el mandatario colombiano en X.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

05 de enero 2026, 07.35h Maduro llega al tribunal de Nueva York

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el 3 de enero durante ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

⚡️🇻🇪 MADURO LLEGA AL TRIBUNAL FEDERAL DE NUEVA YORK DONDE ENFRENTARÁ HOY SU PRIMERA AUDIENCIA https://t.co/1ihwqcCmqH



🔴 https://t.co/W9paj1mBVt pic.twitter.com/GNbPRiXikE — RT en Español (@ActualidadRT) January 5, 2026

05 de enero 2026, 07.15h Maduro es trasladado a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia

La aeronave que trasladaba a Maduro y su esposa aterriza en las inmediaciones del edificio judicial.

Posteriormente, ambos son conducidos en un convoy compuesto por cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por la prensa estadounidense.

Maduro es custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés),además desciende con dificultad y tiene que ser ayudado por los agentes para subir a un vehículo blindado que lo condujo hasta el juzgado.

ROAD TO JUSTICE: Federal agents escort Nicolás Maduro to a New York City courthouse for his arraignment on narco-terrorism charges after being captured by the U.S. in Venezuela. pic.twitter.com/oqIurfz8Bl — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

05 de enero 2026, 07.10h Maduro sale de prisión para su primera audiencia en un tribunal federal

Maduro y Flores son trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde son introducidos en un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

05 de enero 2026, 07.05h Comisión Europea pide una transición en Venezuela que incluya a María Corina Machado y Edmundo González

La Comisión Europea solicita una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el 3 de enero a Nicolás Maduro y a su esposa.

"Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", declara la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Fotografía tomada de la cuenta en Instagram @egonzalezurrutia del líder opositor de Venezuela Edmundo González de él reunido con la ganadora del premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, en Oslo, Noruega. (Foto Prensa Libre: EFE/ @egonzalezurrutia).

05 de enero 2026, 06.45h Suiza ordena bloquear los posibles activos de Maduro

El gobierno suizo bloquea "con efecto inmediato" los posibles activos en el país del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el objetivo de "impedir cualquier fuga de capitales".

"Otras personas vinculadas a él" también se ven afectadas por esta medida, pero "ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está implicado", indica Suiza en un comunicado.

Venezuela: With immediate effect, Switzerland is freezing any Swiss-based assets linked to Nicolás Maduro. If any assets turn out to be of illicit origin, Switzerland will do its best to ensure that these benefit the Venezuelan population. https://t.co/VdnJczonua — Swiss Federal Government (@SwissGov) January 5, 2026

05 de enero 2026, 06.30h Francia "no aprueba" el "método" utilizado para derrocar a Maduro

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresa a sus ministros que Francia "no apoya ni aprueba" el "método utilizado" por Estados Unidos para capturar a su par venezolano Nicolás Maduro, informa la vocera gubernamental Maud Bregeon.

Macron señala además que Maduro era "un dictador" y que su marcha es "una buena noticia para los venezolanos", agrega Bregeon, después que el mandatario recibiera críticas en Francia por no pronunciarse sobre el método usado por Washington en su primera reacción.

El pueblo venezolano está hoy liberado de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede sino celebrarlo.



Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha cometido una grave afrenta contra la dignidad de su propio pueblo.



La transición que se abre… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

05 de enero 2026, 06.15h Irán pide la liberación de Maduro

Irán, que mantiene estrechas relaciones con Venezuela, solicita la liberación de Nicolás Maduro, exfiltrado a Estados Unidos tras una intervención militar estadounidense en Caracas para detenerlo.

"El presidente de un país y su esposa han sido secuestrados. No hay motivo para estar orgullosos, es un acto ilegal", declara el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai. "Como ha subrayado el pueblo venezolano, su presidente debe ser liberado", añade durante una rueda de prensa en Teherán a la que asistió la AFP.

05 de enero 2026, 06.00h China reclama la liberación de Maduro y advierte del riesgo para América Latina

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian expresó en rueda de prensa la "grave preocupación" de Pekín por la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y pidió a Estados Unidos que "garantice su seguridad personal" mientras se encuentran fuera de Venezuela y proceda a su "liberación inmediata".

Lin afirmó que la actuación de Washington "viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", además de contravenir "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".