Trump advierte a Delcy Rodríguez que pagará “un precio muy alto” si no coopera con EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al asegurar que enfrentará “un precio muy alto” si no coopera con Washington tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas.

“Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, dijo Trump en una breve entrevista telefónica concedida a la revista The Atlantic.

Las declaraciones se producen luego de que fuerzas estadounidenses atacaran objetivos militares en Caracas durante la madrugada del sábado, una operación que culminó con la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país para enfrentar cargos en Nueva York.

La advertencia de Trump llegó después de que el Tribunal Supremo de Justicia y altos mandos militares venezolanos confirmaran a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Sin embargo, tras la incursión estadounidense, Rodríguez adoptó un tono desafiante y sostuvo que Maduro seguía siendo el único líder legítimo del país. “Estamos listos para defender nuestros recursos naturales”, afirmó.

Pese a ello, la Administración Trump reiteró que está dispuesta a trabajar con el actual Gobierno venezolano, siempre que se cumplan los objetivos de Washington, entre ellos abrir el acceso a la inversión estadounidense en las vastas reservas de crudo del país sudamericano.

Aunque Trump ha criticado durante años los cambios de régimen impulsados por Estados Unidos en el extranjero, en esta ocasión sostuvo que Washington asumirá un rol directo en Venezuela. “Reconstruir y cambiar de régimen, como se le quiera llamar, es mejor que lo que tienen ahora mismo”, afirmó. “Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela”.

El mandatario insistió en su diagnóstico sobre la situación del país. “El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un país que es un desastre en todos los sentidos”, declaró.

En la misma entrevista, el presidente estadounidense volvió a insistir en su interés por Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca y aliado de la OTAN.

Al ser consultado sobre si la acción militar en Venezuela enviaba un mensaje sobre ese territorio, Trump respondió: “Ellos mismos tendrán que verlo. Realmente no lo sé”. No obstante, reiteró: “Pero sí necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa”.

Rubio abre la puerta al diálogo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington está dispuesto a trabajar con el actual Gobierno venezolano si se cumplen los objetivos planteados por la Casa Blanca, y remarcó que Rodríguez es una figura con la que se puede negociar, a diferencia de Maduro, a quien acusó de incumplir todos los acuerdos alcanzados con EE. UU.

“Con Delcy Rodríguez se puede trabajar”, sostuvo Rubio, al subrayar que el futuro de la relación dependerá de las decisiones que adopten las nuevas autoridades en Caracas.

“Los juzgaremos por lo que hagan”, advirtió, al señalar que Estados Unidos evaluará a quienes ahora controlan el aparato político, militar y de seguridad en Venezuela.

