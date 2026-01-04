Rubio avala diálogo con Delcy Rodríguez y advierte a Venezuela: “Los juzgaremos por lo que hagan”

La Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, descartó este domingo a la líder opositora María Corina Machado para atender los problemas inmediatos de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y, en su lugar, ofreció una oportunidad al Ejecutivo ahora encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington ve en la vicepresidenta venezolana a una figura con la que es posible negociar el futuro inmediato del país. En ese contexto, descartó que la oposición lidere una eventual transición política y subrayó que su Gobierno evaluará a las nuevas autoridades venezolanas “por lo que hagan”.

Rubio sostuvo que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y que su objetivo es encauzar una transición que resulte beneficiosa para ambos países. Al mismo tiempo, dejó claro que la cooperación futura dependerá de las decisiones que adopten quienes ahora controlan el aparato estatal, militar y policial en Caracas.

“La diferencia es que la persona que estaba a cargo [Maduro], aunque no legítimamente, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él”, declaró Rubio al canal CBS.

“No es una persona que haya cumplido ni uno de los acuerdos que alcanzó” con Estados Unidos, añadió. Sobre Delcy Rodríguez, afirmó que “es alguien con quien se puede trabajar”.

El jefe de la diplomacia estadounidense también descartó que la oposición venezolana esté en condiciones de pilotar la transición. Un día antes, el presidente Donald Trump había afirmado que María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, no cuenta con “el apoyo y el respeto” necesarios dentro del país para encabezar ese proceso.

“María Corina Machado es fantástica (...), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, dijo el secretario a NBC News.

En la misma línea, Rubio indicó que Washington está concentrado en el corto plazo y en las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses. “Los juzgaremos por lo que hagan”, advirtió, en referencia a las nuevas autoridades en Venezuela.

Durante entrevistas en medios estadounidenses, Rubio insistió en que EE. UU. mantendrá la presión sobre Caracas. Confirmó que continuarán los ataques contra las presuntas “narcolanchas” en el Caribe y la incautación de embarcaciones sancionadas, incluidos petroleros frente a las costas venezolanas. “Seguiremos atacando a las embarcaciones con drogas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos”, afirmó. “Como también seguiremos decomisando embarcaciones sancionadas por órdenes judiciales”, agregó.

El secretario de Estado también apuntó a Cuba como un factor clave en la crisis regional y no descartó futuras acciones contra La Habana. “El Gobierno cubano es un enorme problema”, dijo al ser consultado sobre si la isla podría convertirse en un próximo objetivo de la Administración Trump, aunque evitó detallar eventuales pasos.

“No es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano”, reiteró.

Las declaraciones de Rubio contrastan con las reacciones desde Caracas.

El ministro de Defensa venezolano, Vladímir Padrino, acusó a las fuerzas estadounidenses que participaron en la Operación Resolución Absoluta de “asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes”, sin precisar cifras.

En paralelo, España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazaron en un comunicado conjunto “las acciones militares ejecutadas unilateralmente” por EE. UU. en Venezuela.

