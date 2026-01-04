Fotos: Seguidores del chavismo protestan en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Centenares de seguidores del chavismo protestaron el sábado 3 de enero en Caracas, tras la captura del presidente Nicolás Maduro; algunos portaban su retrato en alto, mientras sus detractores, temerosos, guardan silencio en las calles, pero se pronuncian en redes sociales.

Además, también se reportan manifestaciones frente al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC) en Nueva York, así como en otros países donde residen simpatizantes de dicho movimiento.

En Venezuela, agentes vestidos de negro, con el rostro cubierto y armados con fusiles, recorrían nerviosos el centro de la capital venezolana, donde se ubican oficinas públicas. Asimismo, largas filas de venezolanos que buscaban abastecerse se formaron frente a los pocos supermercados abiertos y en estaciones de gasolina.

Los agentes también custodian el Palacio de Miraflores, donde Maduro encabezó recientes mítines contra el imperialismo, en los que bailaba al ritmo electrónico de "No war, yes peace". "¡Que viva Nicolás Maduro!", vociferaron manifestantes chavistas desde una tarima con bocinas instalada en el centro de Caracas, mientras se escuchaban canciones típicas de los actos del derrocado mandatario. "¡Que viva!", respondía la multitud.

Protestas por parte del chavismo

Unos 500 simpatizantes del oficialismo acudieron a la cita para exigir la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quien también fue arrestada y trasladada a Estados Unidos.

"¿Cómo es eso que un gobierno extranjero viene y se mete en el país y saca al presidente? Es una cosa absurda", se quejó Katia Briceño, profesora universitaria de 54 años.

Además de las protestas en Caracas, algunas personas manifiestan frente al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC), presión donde se encuentra el presidente Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: EFE)

"No fue tanta la sorpresa porque nosotros ya teníamos previsto que en cualquier momento nos podían atacar", dijo a la AFP Pastora Vivas, miliciana de 65 años.

No se reportaron manifestaciones de la oposición. En sus filas hay temor, luego de que protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en el 2024 terminaran en represión y el arresto de más de 2 mil personas en 48 horas.

Venezolanos simpatizantes del Chavismo exigen el regreso de Nicolás Maduro a su país. (Foto Prensa Libre: EFE)

Un comentario que desagrade a las autoridades puede mandar a su autor a prisión. Sin embargo, las redes sociales y plataformas de mensajería explotaban con expresiones de júbilo, videos, fotografías, artículos y numerosos comentarios.

"Está pasando", escribió un joven venezolano con residencia en España al conocer la noticia del bombardeo. Poco después publicó un video en el que aparecía llorando de emoción al enterarse del arresto de Maduro.

Personas sostienen carteles durante una protesta frente al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC), donde se encuentra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este domingo en Nueva York, Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Algunos simpatizantes de Maduro arremeten contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

🚨🇺🇸🔥🇻🇪 ÚLTIMA HORA: Estallan las protestas en EE.UU. a favor del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro. #HandsOffVenezuela #LosQueremosDeVuelta pic.twitter.com/1SxRNSWY04 — Vanessa Teresa 🍒 (@CoralTeresa) January 4, 2026

Los comercios en Venezuela

Las persianas grises de los comercios permanecieron, en su mayoría, cerradas; pero, ante largas filas de compradores nerviosos, algunos supermercados decidieron abrir a medias, sin permitir la circulación dentro de las tiendas.

En el barrio tradicional de La Candelaria reina la tranquilidad, mientras que, en otros sectores, usualmente bulliciosos, son pocos los transeúntes en la calle.

Los bombardeos agarraron a Nelson Pabón, de 53 años, con “la nevera vacía”. En las afueras de un abasto solo halló algunos alimentos para la semana, pero tiene "fe en Dios en que todo se va a normalizar pronto".

En distintas publicaciones de X, se observan a personas en otros países del mundo protestando a favor de Maduro y rechazando las acciones tomadas por parte del gobierno de Estados Unidos.

El pueblo mexicano, protesta contra la invasión y el secuestro del Presidente maduro, en las afueras de la embajada venezolana. El rechazo a está acción, ha tenido repudio y desprecio a nivel mundial. pic.twitter.com/sRgd6fU7G4 — Orlando Curioso (@Orlando71156528) January 3, 2026