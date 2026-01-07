Fallece integrante de la Banda MS; revelan la presunta causa y sus últimos momentos

Conocida por canciones como Tu perfume, El color de tus ojos y Me vas a extrañar, la banda de regional mexicano Banda MS informó este martes 7 de enero sobre el fallecimiento de Gerson Leos, tecladista de la agrupación.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales, donde se comunicó la muerte de Leos, quien fue tecladista y bajista de la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, que ha conquistado escenarios internacionales con su música.

Con el mensaje: “Hoy tu música hace su debut en el cielo, mi Gerson. Hasta pronto, maestro, gran amigo. Te amamos y amamos a los tuyos. Descansa en paz”, la agrupación dio a conocer el fallecimiento del músico.

A sus 36 años, Gerson Leos, originario de Mazatlán, formó parte de la Banda MS durante varios años. Se integró principalmente como tecladista, aunque en su trayectoria también incursionó en la guitarra y el bajo.

Su muerte se produce cuando la Banda MS se prepara para una ambiciosa gira internacional en el 2026, con fechas programadas en México y Estados Unidos, destaca el medio N+.

Medios mexicanos señalan que Gerson Leos habría fallecido durante un torneo de béisbol. Según Univisión, el músico participaba en un juego en un campo local de Mazatlán, Sinaloa.

Durante el partido, según reportes de El Heraldo, Leos habría sufrido un infarto fulminante. Se informó que presentó complicaciones de salud mientras jugaba, las cuales derivaron en su muerte.

Pese a los reportes de medios internacionales, ni la Banda MS ni los familiares han confirmado la causa oficial del fallecimiento.

La agrupación agradeció al músico por su entrega: “Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”.

En su pronunciamiento, la Banda MS resaltó: “Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino”.