Asuetos en Guatemala: ¿Cuándo son los descansos oficiales por Semana Santa en el 2026?

El 2026 avanza con rapidez, y con ello se acercan los descansos o asuetos establecidos en el Código de Trabajo. Superado el primero, reconocido el 1 de enero, los siguientes corresponden a la época de Semana Santa, tiempo dedicado a conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Según el calendario establecido por el Ministerio de Trabajo, en el 2026 cada trabajador podrá disfrutar de 10 asuetos entre semana, además del día que se celebra la fiesta patronal en la localidad donde labora.

Estos descansos están reconocidos en el artículo 127 del Código de Trabajo como asuetos con goce de salario para los trabajadores. Durante la Semana Mayor se podrán disfrutar tres días de descanso, o dos en el caso de quienes tienen horario de oficina.

Para que pueda planificar sus días de descanso, el calendario establece que serán autorizados como días de asueto del Jueves Santo al Sábado Santo, es decir:

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril

En cuanto al Domingo de Resurrección, que se celebra el 5 de abril, este día no está reconocido por el Código de Trabajo. Por ello, los trabajadores de sectores como el comercio, la gastronomía o el turismo no gozan de pago extraordinario ese día.

Solo las fechas autorizadas como asuetos permiten que el patrono reconozca con pago extraordinario el tiempo trabajado.

Descansos que siguen a la Semana Santa

Según el calendario oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de los asuetos correspondientes, siete caen entre semana y uno en fin de semana, el cual no se traslada.