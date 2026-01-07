Integrantes de Banda MS revelan cómo murió Gerson Leos y recuerdan su legado musical

La industria de la música regional mexicana está de luto, luego de que uno de los integrantes de la conocida Banda MS, originaria de Mazatlán, Sinaloa, falleció repentinamente durante una actividad deportiva.

Con 36 años, Gerson Leos habría muerto a causa de un infarto fulminante, según medios internacionales. Al momento del incidente, Leos participaba en un juego de béisbol en un campo local de Mazatlán.

Según Infobae, Leos formaba parte del Torneo Deportivo de Bandas, una competencia local en la que músicos de distintas agrupaciones se enfrentan en actividades deportivas. El músico colapsó de forma inesperada durante un juego en los campos Sarabia.

El medio destaca que, pese a que el equipo médico del Club Deportivo Sarabia intentó reanimarlo en el lugar, no tuvo éxito.

Fue por medio de entrevistas realizadas por medios como El Sol de Mazatlán que los integrantes de la agrupación compartieron lo ocurrido. Alan Manuel Ramírez, uno de los vocalistas, explicó que Gerson se sintió mal en el campo y que, pese al intento de reanimarlo, no lograron salvarlo.

Ramírez contó que regresaba a Mazatlán de un viaje cuando recibió la noticia: “Me llamó la esposa de Chiras para decirme que Gerson se había puesto mal en el campo”. Tras la llamada, relató, no alcanzó a comer y se dirigió directamente al lugar.

“Cuando llegué ya estaba tirado. Trataron de ayudarlo; un compañero que estaba jugando con él intentó reanimarlo, le dio respiración de boca a boca, pero no se pudo hacer nada”, narró.

Para el vocalista, Leos era una pieza clave no solo como músico, sino como persona, por lo que aseguró que siempre lo recordarán.

Por su parte, Javier Ozuna, otro integrante de Banda MS, expresó que la agrupación enfrenta una pérdida muy lamentable con la partida de Gerson Leos. En su pronunciamiento destacó que el músico fue un gran amigo, un gran compañero y un hombre de gran corazón. Lamentó su muerte y expresó su acompañamiento a la familia en el duelo.

“Me quedo con lo que me brindó de su amistad”, dijo Ozuna al recordar al músico. También informó que, hasta ahora, la Banda MS no ha decidido si le rendirá un homenaje musical.

🎹 DESCANSA EN PAZ, GERSON LEOS 🕊️



Gerson Leos, músico y pianista de la Banda MS, falleció tras sufrir un infarto fulminante mientras jugaba béisbol en Mazatlán. ⚾ La agrupación confirmó la noticia y dedicó un emotivo mensaje de despedida a su compañero. 🕊️ En entrevista para… pic.twitter.com/P967orpBfn — The Incorrect News (@elincorrectosoy) January 8, 2026

En redes sociales la agrupación agradeció a través de un comunicado al músico por su entrega: “Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”.